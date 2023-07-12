快訊

112分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分

今年最大贏家！他買豪宅3年轉手賺3700萬 房仲揭原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「虎尾潮」治水工程推動遇阻？ 張麗善透露卡在這環節

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮長丁學忠（左二）、縣長張麗善（左三）等人今天現勘安慶圳大排，討論整治方向。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾鎮長丁學忠（左二）、縣長張麗善（左三）等人今天現勘安慶圳大排，討論整治方向。記者陳苡葳／攝影

經濟部水利署規劃「虎尾潮」水利工程，整合雲林縣虎尾鎮都市計畫與北港溪，開創新的水環境，主要工區涵蓋北港溪高灘地、安慶圳大排、平和滯洪池等處，縣長張麗善等人今天現勘，其中安慶圳因存在水患問題，縣府計畫設置青埔分洪道及抽水站，分攤水量、提升防洪功能，但目前用地取得卡關，盼相關單位能協助。

張麗善說，縣府原希望在虎尾糖廠附近的北港溪高灘地蓋親水公園，水利署有遠見，擴大規畫虎尾潮，從平和滯洪池到平和橋、北港溪高灘地至興南大橋，串連安慶圳至中山路做整體整治，以提高虎尾地區的承洪韌性。

虎尾潮全案工程建造經費約4.5億元，包括安慶圳水岸縫合環境營造、平和滯洪池周邊綠地及北港溪水岸帝景環境營造等3大工區，目前為規劃階段，明年進入設計階段，預定後年發包施工、2026年完工。

縣府今天勘察安慶圳等處，虎尾鎮長丁學忠反映指出，虎尾地區部分家庭廢水排放至安慶圳，但其渠道狹小，加上一部分遭住戶搭設鐵皮設施長久占用，以致清淤困難，經常飄散惡臭味，公所除持續與居民溝通、定期清淤，也盼加速整治。

張麗善勘後表示，安慶圳的水患問題亟待解決，水利處計畫增加安慶圳通水斷面，使排水量順暢，並施作青埔分洪道引水至北港溪，可分攤23cms水量，減少淹水狀況，發揮防洪功能，也透過礫間工程及景觀綠美化，打開全新的親水環境，達到還地於河目標。

張麗善指出，安慶圳案目前正與台糖公司、農田水利署協商用地中，由於涉及單位均為公部門，盼農水署能一起分擔權責，無償協助提供土地，縣府樂意也會全力配合維護管理。

雲林縣虎尾鎮部分家庭廢水排放至安慶圳大排，但因通水斷面小、部分遭住戶長久占用，導致水流不順、清淤困難，渠道也快被雜草掩蓋不見。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾鎮部分家庭廢水排放至安慶圳大排，但因通水斷面小、部分遭住戶長久占用，導致水流不順、清淤困難，渠道也快被雜草掩蓋不見。記者陳苡葳／攝影
因應經濟部水利署「虎尾潮」水利工程案，縣府將整治安慶圳大排，但目前取得用地卡關，縣長張麗善（右）等人今籲請農田水利署能無償提供土地。記者陳苡葳／攝影
因應經濟部水利署「虎尾潮」水利工程案，縣府將整治安慶圳大排，但目前取得用地卡關，縣長張麗善（右）等人今籲請農田水利署能無償提供土地。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾鎮部分家庭廢水排放至安慶圳大排，受限通水斷面小、部分遭住戶長久占用等因素，渠道經常飄散惡臭味，水質混濁。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾鎮部分家庭廢水排放至安慶圳大排，受限通水斷面小、部分遭住戶長久占用等因素，渠道經常飄散惡臭味，水質混濁。記者陳苡葳／攝影

北港 張麗善 滯洪池

延伸閱讀

雲林口湖反建光電升壓站 張麗善允邀能源局會勘

雲林登革熱累計19例其中6例治癒 桐花公園續封園

雲林出口生鮮農產 市占率最高的牛番茄靠這招賣到星國

雲林爆首例登革熱後7天 大動作清消、執法不配合就開罰

相關新聞

「虎尾潮」治水工程推動遇阻？ 張麗善透露卡在這環節

經濟部水利署規劃「虎尾潮」水利工程，整合雲林縣虎尾鎮都市計畫與北港溪，開創新的水環境，主要工區涵蓋北港溪高灘地、安慶圳大...

65吋電視搶人才 台積電首度在雲林現場徵才

全台缺工嚴重，雲林縣將在15日舉辦就業徵才博覽會，有83家廠商聯合徵才，不少公司跨縣市搶人，共釋出逾2千個職缺，台積電也...

南科醫院有譜了 奇美醫院接手將設200床地區醫院

南部科學園區台南園區帶動周邊區域發展，就醫需求也增加，奇美醫院在24年前進駐園區設立南科診所，原先僅提供2科門診，今年5...

台南古河道重現第一個示範點 恢復福安坑溪生命力

台南市都發局以「府城古河道重現計畫─福安坑溪古河道露明段水環境開放空間改善計畫」爭取前瞻全國水環境改善計畫獲核定補助38...

女提鳥籠搭高鐵南下「沒人攔」 深夜慘遭半路丟包嘉義站沒車回家

趙女日前晚間9時許提鳥籠帶著寵物鳥，從桃園搭高鐵回高雄，沿途未有任何人員阻止，但搭車過台中站、列車長發現指不能帶鳥禽，深...

侯友宜為這3件事替嘉市討公道 黃敏惠批中央欺侮嘉義人

嘉市鐵路高架化施工，中央要市府分攤近50億元；市府完成總圖書館先期規畫，興建預算19億餘元沒著落；市府爭取市區到高鐵太保...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦