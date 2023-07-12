「虎尾潮」治水工程推動遇阻？ 張麗善透露卡在這環節

經濟部水利署規劃「虎尾潮」水利工程，整合雲林縣虎尾鎮都市計畫與北港溪，開創新的水環境，主要工區涵蓋北港溪高灘地、安慶圳大排、平和滯洪池等處，縣長張麗善等人今天現勘，其中安慶圳因存在水患問題，縣府計畫設置青埔分洪道及抽水站，分攤水量、提升防洪功能，但目前用地取得卡關，盼相關單位能協助。

張麗善說，縣府原希望在虎尾糖廠附近的北港溪高灘地蓋親水公園，水利署有遠見，擴大規畫虎尾潮，從平和滯洪池到平和橋、北港溪高灘地至興南大橋，串連安慶圳至中山路做整體整治，以提高虎尾地區的承洪韌性。

虎尾潮全案工程建造經費約4.5億元，包括安慶圳水岸縫合環境營造、平和滯洪池周邊綠地及北港溪水岸帝景環境營造等3大工區，目前為規劃階段，明年進入設計階段，預定後年發包施工、2026年完工。

縣府今天勘察安慶圳等處，虎尾鎮長丁學忠反映指出，虎尾地區部分家庭廢水排放至安慶圳，但其渠道狹小，加上一部分遭住戶搭設鐵皮設施長久占用，以致清淤困難，經常飄散惡臭味，公所除持續與居民溝通、定期清淤，也盼加速整治。

張麗善勘後表示，安慶圳的水患問題亟待解決，水利處計畫增加安慶圳通水斷面，使排水量順暢，並施作青埔分洪道引水至北港溪，可分攤23cms水量，減少淹水狀況，發揮防洪功能，也透過礫間工程及景觀綠美化，打開全新的親水環境，達到還地於河目標。