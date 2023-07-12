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南科人好幸福！坐擁3個公立游泳池 7、8月陸續開放

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
封館整修2年時間，善化區公立游泳池將於8月1日試營運。圖／善化區公所提供
封館整修2年時間，善化區公立游泳池將於8月1日試營運。圖／善化區公所提供

炎炎夏日怎消暑？與其到海邊、溪畔戲水，不如到有救生員的游泳池比較安全，南科及周邊行政區人口逐漸增加，除了南科管理局委外經營的游泳池外，新市、善化、安定區公所轄內都有泳池，但去年受到疫情影響全關閉，今年新市區公所則趕在7月暑假第一天重新開放，讓鄰近行政區的居民好生羨慕，紛紛「敲碗」希望自家也跟進，善化、安定區公所從善如流，8月1日也將開館「迎賓」，讓民眾「清涼一夏」。

南科管理局在園區內興建室內綜合運動休閒中心，並委外經營，設施相當完善，光是泳池就有教學池、一般池、兒童戲水池及SPA池等，有教學課程及夏令營等，較為多元，相較之下，公立游泳池收費低廉許多，現場也有救生員，若單純只需要運動或下水消暑，也是不錯選擇。

但公立游泳池經營可不簡單，須依泳池大小比例配置救生員，收費有一定標準，新市區區長譚乃澄說，光支付水電費、維護修繕費用等就入不敷出，公所多次公開招標委外但頻頻流標，加上水情不樂觀，從今年4月延到7月才開放，全票、半票、長者票分別是80、50、40元，周一及國定假日休館，7、8月開放9點30分到11點30分、14點到20點兩個時段。

善化區游泳池擁有50M水道，從2021年封館整修，共投入1502萬元進行建築物鋼構安全補強，並改善消防電氣設備、給水設備及周邊停車空間改善，雖然閃過疫情，卻遇上天旱缺水，區長方澤心說，經過討論後還是決定8月開始試營運，每周一及國定假日休館，每天開放時間為13點到19點30分，全票、半票、長者票分別是100、60、50元，SPA水療區待水情趨緩再開放。

安定區公所2年前曾因救生員問題開天窗，恰好當時善化區公所游泳池整修，在市議員林志展協調下，「借調」救生員才順利開放，現在南市府雖分配員額，但聘雇條件僅3萬元出頭，很難招人，區長李燿州說，為此營運時間只好做出調整，8月起每天從8點到16點，周日、周一休館，全票80、半票40元，65歲以上長輩免費。

新市區公立游泳池招標委外，在7月初重新開放。圖／新市區公所提供
新市區公立游泳池招標委外，在7月初重新開放。圖／新市區公所提供
安定區公立游泳池8月開放，65歲以上長者免費使用。圖／新市區公所提供
安定區公立游泳池8月開放，65歲以上長者免費使用。圖／新市區公所提供

南科 疫情 國定假日 暑假

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