台南登革熱疫情燒不停 防治中心決定設立「曾文溪防線」

台南登革熱疫情蔓延到全市人口最多的行政區永康，目前出現多例與之前仁德、東區交界處熱區無關的新病例，防治中心緊急開會因應，由於永康區有許多從其他行政區來上班工作的人，決定設立「曾文溪防線」，針對曾文溪以南、鹽水溪以北區域中病媒蚊密度高的區域，即日起陸續展開預防性噴藥，避免疫情從永康北竄到溪北地區。

防治中心表示，統計到今天下午3點，經過疾病管制署確認，共新增19例登革熱病例，累積已達286例，為近10年疫情中、除了2015年全市大流行之外，病例最多的一年；其中永康區的病例後來居上占最多，達到6例，仁德與東區各有5例，北區2例、歸仁區1例，年齡介於21歲至95歲，13例是由診所或醫院通報確診，6例由防治中心擴大採檢發現，17例經疫情調查後皆與仁德、東區及永康高風險區有關連性，其餘2例尚在疫調中。

副市長趙卿惠今天前往永康區等處了解化學防治作業情況，除陪同防治人員前往家戶稽查，並逐戶向民眾說明戶外和室內都要清除環境孳生源的必要性。趙卿惠表示，市府團隊全力動員，盼透過孳生源清除、化學防治和民眾自我健康監測三管齊下方式，全面控制疫情不擴散。

防治中心表示，因目前多數疫情發生在鹽水溪以南的行政區(東區、永康及仁德)，冷區（未有疫情處）的民眾因就業或訪友等因素於全市各區頻繁移動，病毒極有可能突破防線入侵尚無疫情的行政區，目前病例中就有多例在永康、仁德工作，但居住在新化、善化。一旦病毒跑出高風險區，疫情就可能多點爆發。

防治中心緊急開會，決定設立冷區防線預警機制，即鹽水溪以北，曾文溪以南的行政區，包括新市、安定、善化、歸仁、關廟、新化等區，為第2道防線，由衛生所加強孳生源密度調查、區公所動員社區強化孳生源巡查清除、經區公所動員孳清後，調查指數仍升高不降之里別，將由環保局進行戶外化學防治，期待設立防線，讓登革熱不再往外擴散。

防治中心表示，近期執行社區巡檢，發現積水容器仍無處不在，根據中央氣象局天氣預報，未來幾日將有局部大雨或豪雨，雨後未及時倒除的積水最易形成病媒蚊孳生源，大幅提高登革熱傳播風險，呼籲市民即刻動員，檢查家戶內外積水容器，如果被防治人員查獲陽性容器，將依傳染病防治法第25條逕行舉發，並將依同法第70條，處3000元以上1萬5000元以下罰款。