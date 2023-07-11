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水情趨緩 嘉義尿尿小童恢復噴水、戲水區未啟動

中央社／ 嘉義市11日電

嘉義縣市近來常有午後雷陣雨，蘭潭、仁義潭水庫水位回升，因水情黃燈未改變，雖然蘭潭水庫音樂噴泉、嘉義公園尿尿小童已恢復演出及噴水，但文化等公園戲水區仍未啟動。

中央氣象局今天中午發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，包含嘉義等縣市易有短延時強降雨，嘉義地區下午降大雨。根據水利署南區水資源局資料顯示，截至下午4時止，蘭潭蓄水量827萬噸，有效蓄水率89.70%；仁義潭1385萬噸，有效蓄水率為55.85%。

台灣自來水公司第五區管理處表示，蘭潭、仁義潭水庫雖然持續進水，水位上升，目前2水庫的有效蓄水率平均為72.78%，與去年同期滿庫相比，還有成長空間；至於嘉義地區水情燈號仍為夜間減壓供水的黃燈，尚未調整，須等經濟部開會決定。

嘉義市建設處表示，嘉義市公園綠地噴水池自今年3月起配合水情吃緊，暫停噴水功能。目前因應水情較為趨緩，嘉義公園的尿尿小童自即日起重啟噴水運作，文化等公園綠地噴水池將再視水情狀況，滾動式調整恢復噴水功能時機。

另外，蘭潭水庫水位已回升，整體蓄水量近9成，蘭潭音樂噴泉8日晚間7時30分起已恢復演出。蘭潭音樂噴泉演出時間分為夏令時間（4月到10月）與冬令時間（11月到隔年3月），夏令時間每晚演出3場次，分別為晚間7時30分、8時30分及9時30分；冬令時間加碼演出晚間6時30分場次，共計4場次。

嘉義 蘭潭 水庫

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