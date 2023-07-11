台南午後驟雨關子嶺降雨近百毫米 路樹倒橫阻暫不通

午後大雷雨發揮，台南白河區下起驟雨，時雨量一度達71毫米，居全台之冠，市道175線關子嶺山區傳出大樹倒塌橫阻，往來暫不通，幸未傳出人員傷亡，也傳出部分區域停電，市府工務局及台電人員已趕往處理，預估稍晚排除。

台南地區中午後原豔陽高照轉為陰天，隨即飄雨，不時有隆隆閃電伴隨打雷聲，下午3點後雨勢明顯轉大，白河、東山山區天空更是一片漆黑，下午3點半多，東山小瑞士市道174線附近傳出有電線桿掉落約100多公尺深山谷，東原消防分隊趕往警戒，通報台電人員趕往。

下午4點許，關子嶺累積雨量已達93毫米。