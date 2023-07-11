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服務高齡化 嘉市長青園住房率高 議員建議西區增建

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府興建的首座東區長青園，啟用16年，委託嘉義基督教醫院經營，首創整合老人住宅、長青學苑及日照，提供老人居住、進修、日托等全方位服務，使用住房率趨於飽和。記者魯永明／攝影
嘉義市政府興建的首座東區長青園，啟用16年，委託嘉義基督教醫院經營，首創整合老人住宅、長青學苑及日照，提供老人居住、進修、日托等全方位服務，使用住房率趨於飽和。記者魯永明／攝影

嘉義市政府斥資2億元興建的首座東區長青園，啟用16年，委託嘉義基督教醫院經營，首創整合老人住宅、長青學苑及日照，提供老人居住、進修、日托等全方位服務，使用住房率趨於飽和，隨著高齡化老人增多，子女工作在外，議員張秀華提案在西區增建長青園，讓老人獲專業照護，獲議會通過；市府說，目前未計畫增建，將長青園服務模式擴展到社區照顧。

張秀華說，嘉市65歲以上人口逐年增加，近10年西區老人多於東區，目前長青園的使用率趨於飽和，有必要在西區規畫新的長青園，高齡化，長照需求大增，提供更多長者體驗樂齡生活，平衡東西區長照發展，解決東區長青園供不應求現況。

張秀華表示，長青園開幕至今16年，住房率近9成，房間數量未增加，高齡社會，人口結構改變，長照需求大增，應正視長者需求，站在長者立場，提供全方位的照顧興服務。

社會處說，目前老人照護是把長青園既有的服務，擴展到社區照顧服務，增加長者使用可近性，西區有寶智大樓，發展橘世代生涯發展中心，提供青銀諮詢服務，另市區設38個社區關懷據點，提供長輩關懷訪視、電話問安、諮詢、餐飲服務、還有多處花甲食堂，提供長輩共餐及送餐服務，這樣比單一的長青園服務更多元，提供適合長輩容易取得的服務。

嘉基說，長青園老人住宅有32間安全無障礙的單人、雙人房，讓老人安心住宿，接受保護性看視服務，目前24間28人入住，入住率75%，入住對象：年滿60歲以上生活可自理，同住配偶年齡不限，必須要有連帶保證人（30分鐘可抵達園區），申請人依累計積分排序，積分高者優先入住。

張秀華 長照 長輩 嘉義

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