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在地樂團、微電影 行銷嘉義城隍中元祭

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠表示，期待藉今年中元祭，熱鬧活動帶動宗教觀光人潮，也讓城隍爺慈悲護佑所有人。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠表示，期待藉今年中元祭，熱鬧活動帶動宗教觀光人潮，也讓城隍爺慈悲護佑所有人。圖／嘉義市政府提供

嘉義城隍中元祭今年活動將由在地樂團「裝咖人」電音樂會、微電影《伊的願望》播映帶來精彩開場序幕，吸引更多年輕人參與、了解隍廟文化與歷史，將嘉義在地的城隍宗教祭典文化推向國際觀光舞台。市長黃敏惠表示，以動人樂曲結合花巷、廟會等嘉義人所熟知的地景、慶典毫不違和。

裝咖人樂團以取材於台灣鄉野傳說與歷史故事的樂曲開場，受邀出席市長黃敏惠驚豔表示，兼融傳統北管樂與搖滾的曲風搭配海豚音來詮釋中元祭，是未曾想像過的創新跨界經驗，以動人樂曲結合花巷、廟會等嘉義人所熟知的地景、慶典毫不違和。

黃敏惠表示，期待藉今年中元祭，如放水燈、豎燈篙以及輪普等具在地特色的科儀，以及農曆八月初一的城隍夜巡、夯枷祈福的熱鬧活動帶動宗教觀光人潮，也讓城隍爺慈悲護佑所有人。微電影《伊的願望》、阮劇團與裝咖人所帶來的精采作品，讓充滿亮點的嘉義城隍廟中元祭被更多人看見，讓嘉義市的宗教觀光不僅揚名全台，更走進國際。

城隍廟董事長賴永川表示，今年中元祭的熱場除了裝咖人的演出，更有以中元祭的普渡、夜巡為背景的微電影《伊的願望》；故事描述在東市場經營豬血湯攤位的阿貴，在嘉邑城隍廟一年一度的七月普渡盛典到來的時候，獨自一人來到牛稠溪邊放水燈儀式的對岸，想念墜溪身亡的青梅竹馬Aki，傷心的阿貴在恍惚之際，誤以為是Aki回到陽世與自己相伴，身心折磨更加。最終在農曆八月一日的城隍夜巡中，放下了執念。由這段淒美故事，體會對亡者的思念，以及中元祭的真諦。

民政處長林家緯表示，今年嘉義城隍廟宣布8月5日下午7點邀請在地新台文樂團「裝咖人」在城隍廟埕舉辦「不插電音樂會」。裝咖人樂團配樂取材於台灣鄉野傳說與歷史故事，曲風融合傳統北管樂與搖滾樂，以文學與音樂跨域創作為特色。首張專輯《夜官巡場》就入圍2022年金曲獎年度新人獎。期待民眾透過音樂，了解與接觸民俗文化。

嘉義城隍中元祭今年活動將由在地樂團「裝咖人」電音樂會、微電影《伊的願望》播映帶來精彩節目。圖／嘉義市政府提供
嘉義城隍中元祭今年活動將由在地樂團「裝咖人」電音樂會、微電影《伊的願望》播映帶來精彩節目。圖／嘉義市政府提供
嘉義城隍廟邀請在地新台文樂團「裝咖人」在廟埕舉辦「不插電音樂會」。圖／嘉義市政府提供
嘉義城隍廟邀請在地新台文樂團「裝咖人」在廟埕舉辦「不插電音樂會」。圖／嘉義市政府提供

嘉義 中元祭 微電影

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