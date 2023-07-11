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麥寮建社宅 部分占用戶拒搬
幾名村長和吳姓占用戶等人指出，歡迎社宅開發，但早在日治時代他們就在此耕地居住，只因沒有辦理政府重新登錄，喪失了租權，政府開發公有地應要創造雙贏，不該招致民怨，期待能解編並實施放領或承租，保障權益。
立委蘇治芬昨邀花敬群開說明會，有部分社宅基地內的占用戶到場陳情，蘇治芬說，麥寮市區麥津和麥豐兩村發展快速，占用戶屢遭討地訴訟，苦不堪言，中央除積極修正平均地權條例，也期待藉由社宅的開發，能一併解決問題，以利麥寮整體發展。
花敬群直言，都市計畫內的公有地不同於農林土地，想讓國產署直接放領出售「幾乎不可能」，經中央跨部會研商，透過社宅計畫讓占用戶有機會承租社宅，甚至將來有機會透過公辦都市更新解套，對占用戶問題會再進一步協調處理。
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