麥寮建社宅 部分占用戶拒搬

內政部國家住宅及 都市更新 中心在雲林麥寮鄉推出「麥寮好室」社會住宅共100戶，預計2027年底完工，但基地仍有部分占用戶不願搬離，內政部次長 花敬群 昨天到場說明，喊話可透過像 社宅 這種大計畫的開發來「擾動」，有機會解套。雙方暫無共識，將繼續溝通。

幾名村長和吳姓占用戶等人指出，歡迎社宅開發，但早在日治時代他們就在此耕地居住，只因沒有辦理政府重新登錄，喪失了租權，政府開發公有地應要創造雙贏，不該招致民怨，期待能解編並實施放領或承租，保障權益。

立委蘇治芬昨邀花敬群開說明會，有部分社宅基地內的占用戶到場陳情，蘇治芬說，麥寮市區麥津和麥豐兩村發展快速，占用戶屢遭討地訴訟，苦不堪言，中央除積極修正平均地權條例，也期待藉由社宅的開發，能一併解決問題，以利麥寮整體發展。

花敬群直言，都市計畫內的公有地不同於農林土地，想讓國產署直接放領出售「幾乎不可能」，經中央跨部會研商，透過社宅計畫讓占用戶有機會承租社宅，甚至將來有機會透過公辦都市更新解套，對占用戶問題會再進一步協調處理。