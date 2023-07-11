佃西自辦市地重劃區 地主陳情有黑幕

檢調偵辦台南市安南區佃西自辦市地重劃區涉弊案，南市前議長郭信良已遭收押，吳樹欉等多名地主昨接連到市府、台南地檢署陳情，指控地主購買抵費地每坪須10萬元，重劃業者僅每坪6萬元就買到，「黑幕重重」，希望查清楚、給公道。市府表示，嚴格審查和監督所有程序及環節，絕無任何黑幕。

市府發言人田玲瑚說，此陳情案主要是佃西自辦市地重劃區業者與地主的土地分配糾紛所引起，檢調偵辦中，另還有業者與地主的土地分配訴訟案件，正由法院審理中。

田玲瑚說，法院已審結的市府會依判決結果辦理，尚未審結的案件先保留抵費地或暫緩登記，保障地主應有權益，等定讞再依法辦理。

吳樹欉等人昨先到台南市政府陳情、接著到台南地檢署要遞陳情書給檢察長鍾和憲。吳樹欉說，廖姓業者以每坪6萬元低價買入4600坪抵費工程用地，但地主卻要以每坪10萬元高價買入，對地主很不公平。

陳情書指出，地主從2020年間向有關機關舉發重劃集團不法行為，受理機關雖有人很認真辦案，但更有人阻擾，此案已有涉案人羈押，但官商及黑道勾結黑幕重重，還有多人逍遙法外，請檢察官不畏強權再繼續查明集團的不法利益；吳樹欉說，「我們是針對業者，與郭信良無關」。

田玲瑚也說，市府針對自辦重劃案依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」規定，嚴格審查和監督所有程序及環節，絕無任何黑幕，市長黃偉哲上任以來以「公辦市地重劃」為主要政策方向。

佃西自辦重劃區總面積9公頃多，地政局表示，重劃案2020年發生糾紛，2021年重劃完畢，目前訴訟中的案件包含會員資格、分配結果有疑義等，尚有5名地主未領分配地，其中4人已陸續和重劃會達成協議。