台南市長官邸好商機 委外說明會吸引逾10家廠商

台南市政府南門路市長官邸委外經營餐廳，因租約到期，廣邀廠商進駐投資營運，今舉辦公開招商說明會，共10多家廠商參與。市長官邸8年前委由知名餐廳帕莎蒂娜經營，甚受消費者喜愛。市府表示，每年租金291萬餘元，且要舉辦公益活動。

台南市政府秘書處表示，市長官邸位於中西區南門路239號，民國63年興建，土地面積2593.42平方公尺，有主建物一棟2層及一棟附屬建築物。縣市合併前，原為歷任台南市長官邸，做為接待外賓之用。縣市合併後，考量使用率不高，2014年辦理委外經營，今年6月到期。市長官邸位於孔廟文化園區與水交社文化園區的中介點，不僅有效串連兩個文化園區，也緊鄰中山國中、建興國中等明星學校，是舊城區的精華地點。

市府秘書處指出，廠商經營資格需具有公司登記或商業登記證明的合法設立廠商、不得違反都市計畫土地使用管制規則的營運行為、每年租金至少291萬5325元、每年至少舉辦相當於60萬元的公益活動，房屋稅及地價稅由承攬廠商繳交、園區內4棵列管珍貴老樹養護、經營期限9年，成效良好得續約1次。

投資廠商可規畫串聯周邊地區文化巡禮，結合台南特有的文化或美食，以呈現該場域最吸引人的繁榮風貌。秘書處強調，會根據投標廠商的過去經營實績，以及未來的經營行銷理念，評選出最優秀的得標廠商。相關招標文件，說明會後，立即上網公告，廠商可於7月11日起，在政府採購網與市府官網查詢下載相關招標文件。