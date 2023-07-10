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台南市地重劃地主南檢陳情 市府：皆依法監督

中央社／ 台南10日電

前台南市議長郭信良涉貪污案遭羈押，外界認為與安南區佃西自辦市地重劃案有關。多名地主今天到台南地檢署遞交陳情書，盼檢方持續追查弊端；市府回應，對所有程序皆嚴格監督。

橋頭地檢署5月偵辦某工程顧問公司涉及虛增人頭地主方式的市地重劃弊案，繼而查出現任台南市議員郭信良及安南區佃西里長高進見涉嫌收賄及藉勢、藉端，向業者勒索逾新台幣1000萬元。全案由台南地檢署偵辦，6日約談郭、高，訊後7日向法院聲請羈押禁見獲准，同案另有5人由檢察官裁定交保。

20多名佃西自辦市地重劃區地主上午前往南檢陳情，陳情書指出，地主自2020年間向有關機關舉發重劃集團不法行為，受理機關雖認真辦案，但仍有人用各種手段阻擾，這次檢調偵辦動作值得肯定，但官商及黑道勾結黑幕重重，仍有人逍遙法外，希望檢察官繼續查明集團不法利益，讓弊端得以水落石出。

針對佃西（一）自辦市地重劃區近來紛爭，台南市政府發言人田玲瑚表示，台南市長黃偉哲上任以來以「公辦市地重劃」為主要政策方向，公辦重劃抵費地取得盈餘，半數挹注重劃區內公共設施維護及增添建設，半數撥充平均地權基金並繳納市庫作為其他施政建設，落實都市發展政策、維護地主權益、減少爭議，並兼及全民共享利益。

田玲瑚說明，佃西（一）自辦市地重劃區地主陳情案，主要是自辦市地重劃業者與地主間多起土地分配訴訟案，法院已審結判決確定者，市府依判決結果辦理；尚未審結案件，市府依法酌予「保留抵費地」或「暫緩登記」，保障地主應有權益，待法院判決結果再依法辦理。

田玲瑚強調，市府針對自辦重劃案件主要依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」規定，針對所有程序及環節進行嚴格審查和監督，絕無任何黑幕。

依台南市政府資料，佃西（一）自辦市地重劃區面積9.28公頃，位於台江大道3段北側、海佃路4段南側及安佃國小周遭地區，於民國99年1月成立籌備會、102年10月成立重劃會，並於107年4月開工、110年4月工程完工驗收，目前於工程保固中。

重劃區 郭信良

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