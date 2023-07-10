影／雲林第3波社宅選定麥寮鄉 國有地占用戶將一併協調處理

雲林縣繼斗六、虎尾正興建500戶社會住宅，內政部再推動第3波選定在寮寮鄉推出「麥寮好室」社宅共100戶，預計2027年底完工，社宅基地位於市區中心生活機能良好，交通捷便，內政部次長花敬群今應立委蘇治芬邀請召開說明會，對於市區數十年國有地占用戶問題，也將設法一併解決。

國家住都中心指出，選定麥寮興建第3波社宅，主要因麥寮是雲林唯一人口正成長，加上六輕就業人口多，將運用市區約1千坪國有地打造「麥寮好室」百戶社宅，是一棟地上5樓、地下1樓的綠建築，採光公設極佳，並納入長照等社福設施，社宅位於泰順路體育對面，鄰近學校、運動公園和市場，距台17、61快道很近，到六輕僅約15分車程，生活機能極佳，只租不售租金便宜，是住屋大好消息。

今天說明會有部分社宅基地內的占用戶到場陳情，立委蘇治芬說，社宅給年輕人一個好窩幸福成家，但麥寮市區麥津和麥豐兩村發展快速，廣大的國有地有不少占用戶，他們屢遭討地訴訟，苦不堪言，中央除積極修正平均地權條例，也期待藉由社宅的開發能一併解決，以利麥寮整體發展。

幾位村長和吳姓占用戶等人指出，他們歡迎社宅開發，但早在日治時代他們就在此耕地居住，只因沒有辦理政府重新登錄，喪失了租權，政府開發公地應要創造雙贏，不該招致民怨，期待政府能解編並實施放領或承租，保障他們權益。

內政部次長花敬群表示，雲林開發社宅後才發現大家對社宅需求很高，所以才再啟動麥寮好室100戶，連同斗六和虎尾3個建案共605戶，可解決年輕人居住問題，同時結合托老、托幼，讓社宅功能更多元。