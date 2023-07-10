不讓憾事重演 台南交通安全夏令營有請救援小英雄波力
擺脫行人地獄，交通安全教育要從小扎根，台南市大台南交通教育主題館在暑期推出6梯次「兒童交通安全夏令營」，市長黃偉哲表示，這次結合知名卡通，舉辦夏令營，希望透過交通安全卡通英雄的影響力，加深小朋友對交安的認識，培養正確的行人道路安全觀念及交通安全知識。
交通局表示，兒童交通安全夏令營邀請小朋友與超人氣卡通「救援小英雄波力」中的救援小隊合力闖關，透過寓教於樂的趣味遊戲，培養孩童正確用路習慣，共同守護交通安全。大台南交通教育主題館也將於活動期間，以波力卡通人物及場景布置，開放家長帶小朋友到現場拍照，歡迎大家一同前往參觀。
市長黃偉哲說，隨著疫情趨緩，台南人潮與車潮越來越多，為加強民眾的交通安全意識、提升用路安全，南市府除致力於交通監控與疏導、拓展交通建設，也積極推廣人本交通安全教育，
大台南交通教育主題館「兒童交通安全夏令營」規畫6梯次活動，包括7月29日、8月12日、8月19日3個周六的上、下午各1梯次，每梯次活動報名時間為活動日期前一周的周一（7月17日、7月31日、8月7日）上午10時於交通局「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁開放表單連結報名，每場限額60名小朋友，每名家長最多可幫2名小朋友報名；因參加名額有限，報名採實名制，需要正確登錄每個小朋友的身分證資料才算報名完成。
交通局長王銘德表示，兒童交通安全夏令營活動中，小朋友不僅可以在交通教育主題館打造的波力救援小隊場景中化身救援小英雄，參與兒童交通安全大富翁遊戲，也將與波力一起體驗各種交通安全互動設施，安寶、羅伊和赫利還會隨機出現在不同場次與大家一起互動，參與活動的小朋友都將獲得闖關護照，只要完成護照上的所有關卡挑戰，集滿印章後即可獲得專屬小禮物。第1、2梯次報名表單將於7月17日開放，詳細報名訊息可關注「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁。
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