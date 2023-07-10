不讓憾事重演 台南交通安全夏令營有請救援小英雄波力

擺脫行人地獄，交通安全教育要從小扎根，台南市大台南交通教育主題館在暑期推出6梯次「兒童交通安全夏令營」，市長黃偉哲表示，這次結合知名卡通，舉辦夏令營，希望透過交通安全卡通英雄的影響力，加深小朋友對交安的認識，培養正確的行人道路安全觀念及交通安全知識。

交通局表示，兒童交通安全夏令營邀請小朋友與超人氣卡通「救援小英雄波力」中的救援小隊合力闖關，透過寓教於樂的趣味遊戲，培養孩童正確用路習慣，共同守護交通安全。大台南交通教育主題館也將於活動期間，以波力卡通人物及場景布置，開放家長帶小朋友到現場拍照，歡迎大家一同前往參觀。

市長黃偉哲說，隨著疫情趨緩，台南人潮與車潮越來越多，為加強民眾的交通安全意識、提升用路安全，南市府除致力於交通監控與疏導、拓展交通建設，也積極推廣人本交通安全教育，

大台南交通教育主題館「兒童交通安全夏令營」規畫6梯次活動，包括7月29日、8月12日、8月19日3個周六的上、下午各1梯次，每梯次活動報名時間為活動日期前一周的周一（7月17日、7月31日、8月7日）上午10時於交通局「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁開放表單連結報名，每場限額60名小朋友，每名家長最多可幫2名小朋友報名；因參加名額有限，報名採實名制，需要正確登錄每個小朋友的身分證資料才算報名完成。