嘉南二期稻作大休耕 青農嘆去年已被迫打零工糊口

農委會昨天宣布嘉南二期稻作3至6組2萬8000多公頃全面休耕，其中，台南後壁達3000公頃，已連續3年一期稻作都休耕，衝擊相關「稻米供應鏈」；更有青農為餬口，去年休耕被迫打零工，今年恐捲土重來，感慨說再這樣搞下去，不僅是離農，而是滅農！

農田水利署嘉南管理處及農糧署南區分署都表示，這是因缺水考量下不得不結果，「若不休耕，整體衝擊會更大。」會持續下鄉向農民溝通、說明，協助度過難關。本身也受衝擊的後壁農會近日也將邀農民開會討論因應。

後壁區前年及今年因水庫缺水；去年配合大區輪灌節水政策；已連3年1期稻作都休耕，農委會昨宣布因曾文、烏山頭水庫水源不足，上述區域2萬8000餘公頃農地休耕，其中後壁區約3000公頃，昔日嘉南平原糧倉，今淪為動輒休耕，地方憂心忡忡。

「除了無奈，還是無奈！」後壁芳榮米廠負責人張柏亮指出，碾米廠原有固定合作農民，這幾年休耕打亂穩健生產，且農地休耕太久，日後要復耕得花更多心力才能恢復地力，休耕成常態對產業不利。

「去年休耕，有些青農為生計早已去工地打零工。」台南市後壁青農聯誼會長林柏宏說，雖然休耕有相關補償金，但許多租地青農私下還得跟地主「平分」，加加減減實際分到金額更少，誘因不足，根本無法養家。

林柏宏進一步表示，若未休耕，每公頃稻米收成利潤約10萬元，未來若改種高粱或玉米雜糧，利潤不到一半，甚至更少，且去年後壁區因應大區輪灌節水休耕，結果後來也未落實，有些農田最後還是放水，政策讓人傻眼。

他說，許多青農，因響應「小地主大佃農」政策，多年前都貸款購買農機；他原貸款200萬元，這些年努力打拚還剩下100萬元，現在又遇到休耕，經濟壓力更大，這樣動輒休耕，不僅是要離農，根本是要滅農。