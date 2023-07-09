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台南登革熱下個爆點可能在這區 超大市場人流眾多超驚心

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南登革熱下一個爆點可能在永康區，圖為防治人員稽查病媒蚊陽性容器。圖／衛生局提供
台南登革熱下一個爆點可能在永康區，圖為防治人員稽查病媒蚊陽性容器。圖／衛生局提供

台南市下一個登革熱疫情爆發點可能在永康區兵仔市場周邊！防治中心表示，目前附近五王里已經出現零星病例，加上兵仔市場出入人流眾多，但監控的病媒蚊指數卻居高不下，雖然目前加強該區的孳清，但擔心是下一個疫情爆點，即日起永康區快篩陽性病例比照仁德與東區立即判定確診，以節省1天檢驗時間立即展開噴藥等防疫工作。

防治中心表示，截至今天下午3點台南市新增14例登革熱確診病例，累積今年本土病例達到245例，其中永康區新增6例、仁德區新增5例、東區、南區及新營區各新增1例，年齡介於1歲至88歲，9例是由診所或醫院通報確診，5例由防治中心擴大採檢發現，14例經疫情調查後皆與仁德、東區及永康高風險區有關連性。

防治中心表示，考量到永康區疫情升溫，依疾病管制署所制定登革熱防治工作指引規定，即日起永康區的登革熱通報病例以NS1快篩結果陽性即判定為確診病例，而根據近期病媒蚊監測相關數據，顯示永康區病媒蚊密度仍居高不下，尤其是兵仔市場及周邊，查獲許多陽性容器，疫情傳播風險極高，提醒附近民眾要特別注意。

市府衛生局持續落實社區孳清，昨日於永康、東、仁德及安南區孳生源清除共2658戶，其中陽性戶6戶，發現316個積水容器，6個陽性容器，衛教1979人，開立5張舉發單。

疫情 登革熱 確診 病媒蚊 快篩陽性 台南

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