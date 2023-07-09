嘉縣民雄鄉鎮北老人食堂開張 每周三照顧70名長者的胃

嘉義縣老年人口截至今年5月底為10萬6568人，占總人口比例21.91%為全台最高，民雄鄉鎮北社區發展協會申請老人食堂計畫，獲縣府補助廚房設備15萬元，以及每年食材費15萬元，今天鎮北老人食堂正式啟用，縣長翁章梁等人到場揭牌，鼓勵長者走出來一起吃飯。

鎮北社區發展協會總幹事鄭漢上說，為鼓勵老人家走出戶外、延緩老化，社區幹部努力爭取老人食堂，3月3日通過核定，今天正式揭牌，縣府每年補助食材費15萬元，每周3為社區長者提供午餐，服務約70名長輩用餐，若有需求都可申請。

議員簡嘉億說，透過長青食堂可鼓勵長者一起吃飯、彼此關心，若有許久沒出門的長者，也能因此察覺關懷；此外，鄉下長者多為獨居，子女工作在外難就近照顧，可推行安裝家用監視器，若長者在家發生跌倒等狀況，就可即時察覺並處理。

縣長翁章梁說，除了家用監視器外，嘉義縣推動緊急救援服務，24小時都可透過按鈕求救，且會定期打電話關懷，若無人接聽將派人到府視察，完善長者生活安全。

翁章梁說，老人照顧據點愈來愈難做，因有能力做的都已投入，民雄鄉28個村里中，還有6個村里缺乏人力無法設置，政府擔任輔導、補助角色，很多工作需靠志工完成，將積極溝通輔導，說服地方出來做。