綠竹筍產銷旺季 白河農會推廣品質一級棒

台南白河地區綠竹筍進入產銷旺季，農會今上午在白河區農會舉辦推廣活動，大小朋友品嘗綠竹筍美味、DIY竹扇等，市府農業局表示，將擴大舉辦綠竹筍競賽，讓更多人認識台南綠竹筍好滋味。

白河農會理事長包永松表示，今年白河綠竹筍第一次參加全國性比賽，得到全國冠軍，證明白河綠竹筍好品質，品質及嚴選分級好口碑，受到果菜市場盤商肯定，更曾因乾旱首拍價格創下每公斤450元天價。

白河農會表示，每年6至9月是綠竹筍採收的季節，也是品嘗最佳時節，白河有肥沃沙質土壤與石灰岩地形，生產出品質優良農特產。

今上午綠竹筍產銷活動，邀集白河在地青農進行農產展售，還有精彩表演節目，活動現場還有竹扇拼貼DIY、白河農會家政班綠竹筍創意料理展售、綠竹筍義賣活動，立委賴惠員、農糧署南區分署長羅正宗、白河區長董麗華、台南市議員張世賢、台南市農會總幹事吳嘉仁等人與會。