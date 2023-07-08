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這村的人出錢買地捐政府 新建築流標多次終於要蓋了

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣崙背鄉崙前村活動中心新建工程歷經5次流標5次，終於今天動土，明年完工啟用。記者陳苡葳／攝影
雲林縣崙背鄉崙前村活動中心新建工程歷經5次流標5次，終於今天動土，明年完工啟用。記者陳苡葳／攝影

雲林縣崙背鄉崙前村是全鄉人口前三名的村莊，但長年社區缺乏場地辦理長青食堂及關懷據點等社會福利場所，地方熱心民眾出錢買地，後無償捐給公部門，鄉公所與縣府前年核定補助活動中心建設經費1222萬元，不料建材上漲、多次流標，命運乖舛，經追加經費後終於順利發包，今天動土，明年完工啟用。

崙背鄉人口2萬3011人，崙前村是全鄉14村中人口最多的村莊之一，當地民眾反映，村莊人口多，資源卻不均，連辦理活動、推動公共事務的場所都沒有，常得向附近廟宇商借，希望能有一處專屬社區的空間使用，藉以穩定社區的發展。

數年前，地方熱心人士出錢，買下崙背鄉中勸段668-1地號土地並捐贈公所，社區上下喜出望外，加上已故前任縣議員梁銘忠多次奔走，縣府前年底核定補助722萬元，公所自籌款500萬元，總計1222萬元建設地上物。

孰料，地方期待已久的願望就快要實現之際，遇上建築原物料上漲，去年一整年發包階段，屢屢發生流標情形多達5次，所幸縣府今年3月核定追加補助303萬元才解決窘境，縣長張麗善今天主持動土典禮，社區老少齊聚慶賀。

張麗善表示，該活動中心建築面積約76.58坪，雖然只有1樓，不過使用空間有58.62坪；考量社區高齡者多，內部規畫無隔間，寬敞動線方便人員出入，並配置10.81坪左右的無障礙廁所，右側則保留較大面積，作為多人集會、開會或從事活動的場地，施工期約300個日曆天，啟用後將辦理長青食堂、關懷據點及樂齡中心等。

雲林縣崙背鄉崙前村活動中心新建工程歷經5次流標5次，終於今天動土，明年完工啟用。記者陳苡葳／攝影
雲林縣崙背鄉崙前村活動中心新建工程歷經5次流標5次，終於今天動土，明年完工啟用。記者陳苡葳／攝影

張麗善 建築 雲林 議員

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