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台南地上權建案座落房價最貴區 今天動土捐300萬做公益

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右四）等人出席東區平實路與裕永路口清景麟建案開工動土。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右四）等人出席東區平實路與裕永路口清景麟建案開工動土。記者吳淑玲／攝影

台南市東區平實營區已成台南目前最具指標性的新重劃區，新建案房價不斷創新高，清景麟建築團隊推出地上權大樓建案，今天舉行開工動土典禮及公益捐贈記者會，在台南市長黃偉哲的見證下，捐贈300萬元給台南市三個身障社福團體，每單位各獲得100萬元捐款用來推動身障褔利。

黃偉哲表示，清景麟建築團隊在平實營區推出新建案大樓，代表該區都市發展、生活機能各方面受民眾肯定，也象徵企業、社會、城市的共同成長。感謝該公司回饋社會、幫助弱勢，協助台南社福團體，期望未來市府能與更多企業合作攜手推動推展社會福利，透過更多的公私協力合作，造福更多弱勢民眾。

清景麟建築團隊共捐款給台南市心智障礙關顧協會、台南市聲暉協進會及台南市慈光身障協會，市長黃偉哲也頒發感謝狀肯定該企業「取之於社會、用之於社會」的理念，立委林宜瑾及市議員朱正軒到場共襄盛舉。

台南市政府社會局長盧禹璁指出，該公司繼109年捐款南市3個公益團體後，今年又延伸增加3家社褔團體，此次獲捐助的三個單位長期協助南市推展身心障礙者福利，企業捐款是這些單位最大的支持與助力。歡迎捐款意願民眾可上「台南市政府公益平台」，捐贈方與受贈方的資訊皆是透明公開，可避免社會愛心重疊，將資源運用達到最大效益，希望未來透過公私協力方式創造更多正向循環的美好事物，打造公益向善的溫暖大台南。

清景麟建築團隊董事長林聰麟表示，希望自己能成為中小企業對於關注公益的領頭羊，只要願意去做，無論企業規模大小，都能在社會上貢獻自己一份力量。

該建案基地座落東區平實路與裕永路口，規畫地上15層2至3房產品，19戶店面、274戶住家共293戶，鄰近南紡購物中心、2.1萬平實公園，學區有東光國小、復興國中等明星學校及成大醫院等機能房便，未來還有平實轉運站，鄰近房價每坪都上看5字頭以上，能以所有權大樓約6折房價入住到地上權住宅。

清景麟建築團隊董事長林聰麟捐贈300萬元給三個社福機構。記者吳淑玲／攝影
清景麟建築團隊董事長林聰麟捐贈300萬元給三個社福機構。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右三）出席東區平實路與裕永路口清景麟建案開工動土。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右三）出席東區平實路與裕永路口清景麟建案開工動土。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左）贈感謝狀給清景麟建築團隊董事長林聰麟。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左）贈感謝狀給清景麟建築團隊董事長林聰麟。記者吳淑玲／攝影
清景麟建築團隊董事長林聰麟（右五）捐贈300萬元給三個社福機構。記者吳淑玲／攝影
清景麟建築團隊董事長林聰麟（右五）捐贈300萬元給三個社福機構。記者吳淑玲／攝影

捐款 團隊

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