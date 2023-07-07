快訊

新竹州圖百年古蹟星巴克飄香 曾因產權爭議被塵封

普丁第一忠臣？打嘴砲沒戰功的車臣「抖音兵團」

嘆「最終來到盡頭」！Melody宣布結束17年婚姻關係

13年來頭一遭 七股海鮮節七寶宴打頭陣 席開120桌

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
七股海鮮節七寶宴今年請來入選《米其林指南》的黑琵食堂主廚操刀，席開120桌。記者莊曜聰／攝影
七股海鮮節七寶宴今年請來入選《米其林指南》的黑琵食堂主廚操刀，席開120桌。記者莊曜聰／攝影

台南七股是沿海養殖重鎮，水產豐富，為推廣在地農漁特產，南市府觀光旅遊局與七股區公所每年暑假都會舉辦「七股海鮮節」活動，今年已經邁入第13年，以往以在地水產入菜的「七寶宴」總是一開放預訂就秒殺，今年席開120桌，還請來甫入選《米其林指南》的黑琵食堂主廚陳振東操刀，更提早到7月29日在七股鹽山登場，12日起開放線上報名，想嘗鮮的老饕可別錯過。

台南市長黃偉哲說，七股養殖的水產種類繁多，包括虱目魚、烏魚、台灣鯛、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣等等，有七寶稱號，海鮮節「七寶宴」也由此而來，從一開始的30桌到現在席開百桌，讓更多人知道在地水產的美味，更重要的是，能夠藉此吸引更多遊客前來，無論是生態旅遊、景點遊憩，再到買海鮮、吃好料，帶進更多觀光人潮。

南市觀旅局指出，今年活動流程略有變化，以往深受親子歡迎，打頭陣的挖文蛤體驗活動，今年因活動地點所在的六孔碼頭施工，加上要避開農曆7月，因此延後到9月16、17日及9月30日、10月1日辦理，每天開放3500個名額，9月1日上午9時開放報名，相關活動內容、接駁車、停車交通動線等資訊將會公告在活動網站。

七股區公所在暑假期間則規畫5梯次的「揪團遊七股」一日遊路線，每梯次限量49人，帶遊客走踏七股景點，還有農漁體驗，結合食農與生態旅遊，相當有趣，而七寶宴每桌5500元，都從7月12日起開放報名，七寶宴每人限訂一桌，每桌5500元，更多活動詳情可上「台南旅遊網」、「2023台南七股海鮮節」網站查詢。

台南七股是沿海養殖重鎮，農漁特產豐富，七股海鮮節已經邁入第13年。記者莊曜聰／攝影
台南七股是沿海養殖重鎮，農漁特產豐富，七股海鮮節已經邁入第13年。記者莊曜聰／攝影
台南市長黃偉哲邀民眾一起來七股海鮮節吃好料。記者莊曜聰／攝影
台南市長黃偉哲邀民眾一起來七股海鮮節吃好料。記者莊曜聰／攝影

生態旅遊

延伸閱讀

澎湖餐廳「4.1萬爭議」遭砸店 海鮮業者涉毀損、傷害送辦

澎湖仙人掌融入台菜 海鮮饗宴升級在地食材

男子吃完海鮮狂嘔吐 檢查發現八爪章魚卡喉嚨

他好奇地獄海鮮「藤壺」口感 饕客曝：超好吃！台灣也有賣

相關新聞

13年來頭一遭 七股海鮮節七寶宴打頭陣 席開120桌

台南七股是沿海養殖重鎮，水產豐富，為推廣在地農漁特產，南市府觀光旅遊局與七股區公所每年暑假都會舉辦「七股海鮮節」活動，今...

雲林爆首例登革熱後7天 大動作清消、執法不配合就開罰

雲林縣上月底出現首例本土登革熱確診者，至今已過7天，縣府環保局評估，目前正逢孑孓變成成蚊的階段，今天向其他縣市借調藥劑及...

台東漁民捕獲魚體內不明生物？ 專家：寄生吸蟲

台東盧姓漁民日前在外海捕獲1尾石喬魚，準備帶回家食用，沒想到在清理魚肚後，在胃裡發現一個從沒見過的生物在蠕動，讓他嚇了一...

台南今起至11日酒駕大執法 若事故還要追究業者責任

台南市自今天起至11日止酒駕大執法，針對轄區易酒駕違規及肇事路段、時段，提升執法密度及強度強力取締酒駕違規，市警三分局強...

超萌嘉義火車站地標換新妝去旅行 「沉睡大白熊」身世曝

嘉義火車站前，南華大學傑出校友、插畫藝術家莊信棠，創作的「沉睡大白熊」，成為旅客拍照打卡地標熱點，曾登上日本雅虎新聞，配...

解決嘉義市停車困境 市府向中央爭取5億建停車場

為解決嘉義市長期停車問題，立委王美惠透過前瞻基礎建設計畫，向中央爭取「東區市府北棟地下停車場」、「西區舊公所停車場」建設...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦