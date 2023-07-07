13年來頭一遭 七股海鮮節七寶宴打頭陣 席開120桌

台南七股是沿海養殖重鎮，水產豐富，為推廣在地農漁特產，南市府觀光旅遊局與七股區公所每年暑假都會舉辦「七股海鮮節」活動，今年已經邁入第13年，以往以在地水產入菜的「七寶宴」總是一開放預訂就秒殺，今年席開120桌，還請來甫入選《米其林指南》的黑琵食堂主廚陳振東操刀，更提早到7月29日在七股鹽山登場，12日起開放線上報名，想嘗鮮的老饕可別錯過。

台南市長黃偉哲說，七股養殖的水產種類繁多，包括虱目魚、烏魚、台灣鯛、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣等等，有七寶稱號，海鮮節「七寶宴」也由此而來，從一開始的30桌到現在席開百桌，讓更多人知道在地水產的美味，更重要的是，能夠藉此吸引更多遊客前來，無論是生態旅遊、景點遊憩，再到買海鮮、吃好料，帶進更多觀光人潮。

南市觀旅局指出，今年活動流程略有變化，以往深受親子歡迎，打頭陣的挖文蛤體驗活動，今年因活動地點所在的六孔碼頭施工，加上要避開農曆7月，因此延後到9月16、17日及9月30日、10月1日辦理，每天開放3500個名額，9月1日上午9時開放報名，相關活動內容、接駁車、停車交通動線等資訊將會公告在活動網站。