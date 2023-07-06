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解決嘉義市停車困境 市府向中央爭取5億建停車場
為解決嘉義市長期停車問題，立委王美惠透過前瞻基礎建設計畫，向中央爭取「東區市府北棟地下停車場」、「西區舊公所停車場」建設經費5億元補助，停車場工程預定2025年8月完工，紓解停車位長期不敷使用問題。
公路總局下午召開「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」審查會，由副局長林聰利主持，王美惠陪同市府代表出席說明，爭取經費，王美惠說，嘉市地狹人稠，停車位不足，長期困擾市民，阻礙觀光發展。
市府提出「市府北棟大樓停車場」，規畫625席汽車車位及517餘席機車位，另案「嘉市舊公所」規畫興建地下停車場，規畫127席位、59席機車車位，兩項工程完工，可增加近750席汽車車位、576席機車停車位，停車場規畫將綠能友善設計納入，預留電動車充電空間，並設置太陽光電綠能設施，透過智慧化停車管理服務，及綠能友善設計原則，提昇停車場使用效益與服務品質。
公路總局說，嘉市目前有3座停車場興建中，這次再新增2個新案，響應淨零碳排，推動電動運具，請市府預先規畫充電樁安裝，公路總局有充電樁補助，請市府申請。
王美惠說，「東區市府北棟地下停車場」總經費約5.9億元，「西區舊公所停車場」4.8億元，兩處停車場計畫修正完成，中央預計核定補助約5億元，感謝交通部支持，也謝謝市府努力，中央地方再次同心協力，推動交通建設，造福人民。
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