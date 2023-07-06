雲林登革熱確診累計15例 其中1例不在「熱區」原因曝光

雲林縣本土登革熱確診個案昨天突增8例，目前累計15例，今天雖暫無新增個案，縣長張麗善強調，防疫仍不可鬆懈，尤其古坑鄉東和、高林、荷苞等3村是熱區，陸軍化學兵會勘後，將於下周前進當地消毒公共場域，盼能遏止疫情蔓延，她再度呼籲外籍移工，尤其非法移工接受快篩，不要擔心有罰則或被遣送。

雲林縣昨天的8例確診個案是本月初通報的疑似個案，加上先前的7例，個案居住地分別在古坑鄉東和村（3例）、高林村（1例）、荷苞村（8例）、古坑村（1例）、水碓村（1例）、斗六市鎮南里（1例）。

昨天確診者中有1例是斗六市民，疫情是否已擴散其他鄉鎮，張麗善今天指出，該個案有荷苞山桐花公園活動史，研判是到當地時感染，已收治醫院，相關接觸者也持續追蹤健康狀況。

張麗善表示，一般民眾如自覺有登革熱疑似症狀，可至台大雲林分院、斗六成大醫院、雲林基督教醫院、虎尾若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、麥寮長庚醫院等6大醫院快篩。

雲林縣登革熱病毒株為印尼株，縣府衛生局呼籲移工可以自行接受快篩，或請機構協助，張麗善說，陸軍化學兵群昨至古坑現勘，下周會深入當地公共場域消毒，至於竹林屬於私人領域，請農民做好自我防護，確實遵循「巡、倒、清、刷」清除積水之處。