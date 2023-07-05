水情仍嚴峻 嘉南二期近3萬公頃稻作恐休耕

進入7月天，曾文、烏山頭水庫水情仍不佳，目前總水量僅約1.12億公噸，嘉南二期稻作3至6組近3萬公頃，約需3.2億噸水，因用水差距明顯大，農水署和水利署將在7月7日開會，預計10日最後決定，恐面臨休耕隱憂。

農水署嘉南管理處在烏山頭灌區分6組供灌，目前只有第一、二組三年二作田第二期稻作1萬2000公頃（台南佳里、麻豆、新化等地）已公告先在6月21日放水供灌，第三、四組三年二作田第二期稻作1萬3000公頃（台南新營、麻豆、嘉義、朴子等地）、第五、六組雙期作田區1萬6000公頃（新化、新營、麻豆、嘉義、朴子等地，因缺水嚴重，休耕與否命運未卜。

曾文、烏山頭兩水庫蓄水量，今晚7點約1.12億噸，蓄水率僅19.12%，該3至6組估計約3.2億噸水，農水署和水利署7月7日將開會，預計7月10日最後決定，外界推估水情近期難改善，停灌休耕恐大增。

農田水利署嘉南管理處長陳英仕說，第三到第六組是否供灌要視水情和未來進水量滾動檢討，但因農耕依農時進行，二期作不能太晚種稻，也要給育苗場至少2周育秧，決定是否通水供灌的時間壓力很大。

後壁農會說，後壁區稻田逾3000公頃，去年後壁區適逢大區輪作制度，獎勵稻農一期休耕，從110到112年一期作已連續3年休耕，很多農民都憂心112年二期作再因缺水強制休耕，如果112年一、二期作都休耕，將創下紀錄，希望能扭轉窘況。