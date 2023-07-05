台南第2季不動產交易出爐 南科後沙崙帶動這區房產熱絡

台南市不動產交易112年第2季統計出爐，整體而言，今年第2季與前季比較，土地及建物交易量皆略為成長；但與去年同期相較，二者交易量皆出現縮減。房屋交易量前3名依序為永康區830棟、安南區653棟、東區605棟。另外善化區、安定區、新市區合併為「南科區域」交易量達652棟，交易活絡。

地政局表示，本季交易熱區6成3來自於建物第一次移轉（即新屋移轉增加417棟所致）。再進一步以「新屋移轉棟數」觀察交易熱區，可觀看出安南區、南科區域3區、歸仁區等區建物移轉皆以新屋移轉為大宗。另歸仁區新屋移轉佔該區建物移轉量也高達6成以上，也為新屋的交易熱區，應是高鐵台南站及沙崙智慧科學園區帶動。

地政局指出，今年第2季土地買賣移轉1萬2557筆，與前季相較，土地交易筆數增加1508筆，增幅為13.65%，而與去年同季土地移轉1萬6018筆相較，土地買賣移轉筆數減約21.61%。本季建物買賣移轉5414棟，與前季相較，建物交易筆數增加482棟，增幅為9.77%，而與去年同季建物移轉6410棟相較，建物買賣移轉棟數減少約15.54%。另本季建物第一次移轉2108棟，與前季相較，增幅約為16.98%，與去年同季相較，則減約16.58%。

市長黃偉哲表示，平均地權條例修法將年7月1日施行，對於不動產交易實行多項管制措施，包含限制預售屋及新建成屋換約轉售、重罰炒作行為、建立檢舉獎金制度、管制私法人購屋、預售屋解約申報登錄等，呼籲業者及民眾皆應了解並且遵守，切勿挑戰政府打擊投機炒作之決心。

地政局長陳淑美表示，平均地權條例修法於今年2月即已底定，央行也在6月推出房市選擇性信用管控措施，本季建物買賣移轉棟數反映的約是3月至5月的市況，預估房市將逐漸回歸供需基本面，交易量回穩。南市將積極配合中央政策，維護不動產交易秩序，務使不動產市場穩健發展。