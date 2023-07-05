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嘉義二期稻作是否供灌？ 7月7日行政院跨部會議決定

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義二期稻作是否供灌，7月7日農水署將在7月7日行政院跨部會議上決定，是否供灌。圖／立委蔡易餘辦公室團隊提供
嘉義二期稻作是否供灌，7月7日農水署將在7月7日行政院跨部會議上決定，是否供灌。圖／立委蔡易餘辦公室團隊提供

嘉義二期稻作是否供灌，農委會尚未做最後決定，立委蔡易餘今天邀相關單位與農漁民討論，包括三年二作區、一年兩作區和下游養殖區的供灌問題；農水署副署長陳衍源表示，嘉南地區二期稻作3、4、5、6組供灌問題，將在7月7日行政院跨部會議上決定是否供灌。

二期稻作部分，有近百位農民，透過鹿草代表會主席施坤霖、鹿草農會總幹事陳健平發聲指出，即使7月7日宣布供灌，農民播種前還需要準備期，秧苗場的秧苗也需要時間，時間根本來不及，播種恐稻作收成不佳。

百名農民發起聯署，向中央陳情，希望維持停灌，並提高二期稻作停灌休耕補助。蔡易餘表示，二期灌溉用水還沒到很充足，農民反映供水時間已延誤，即使放水收成還是不佳。

蔡易餘說，如果7月7日決定要供灌，7月16日才開始供水將會影響到農民作業，因事先要整理田地，前置作業要14到17天，若決議供灌，一定要在7月11日就供水，讓農民做準備。

蔡易餘指出，今座談會上農民心聲是希望停灌，但要提高二期稻作補助金額，以及整體的稻作產業鏈，都應顧及到，他也提出聯署，希望7日的行政院跨部會會議作為參考依據。

農水署副署長陳衍源指出，二期稻作其它灌區供灌水量及宣布時程仍在滾動檢討中，將會在7月7日跨部會的會議當中做出決議，他也會將嘉義農民建言帶回部會，做為決議意見。

下游養殖區供灌問題，蔡易餘表示，今天做出決議將啟動補充水源，針對三年輪作區的需要抽八掌溪水，至於一年兩作區中的養殖區，原不適再供水時序，經協調水利署調配臨時抽水機，一樣抽取八掌溪水源，做為養殖漁塭的供應。

嘉義二期稻作是否供灌，立委蔡易餘今邀相關單位與農漁民座談討論。圖／立委蔡易餘辦公室團隊提供
嘉義二期稻作是否供灌，立委蔡易餘今邀相關單位與農漁民座談討論。圖／立委蔡易餘辦公室團隊提供
嘉義二期稻作是否供灌，立委蔡易餘今邀相關單位與農漁民座談討論。圖／立委蔡易餘辦公室團隊提供
嘉義二期稻作是否供灌，立委蔡易餘今邀相關單位與農漁民座談討論。圖／立委蔡易餘辦公室團隊提供

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