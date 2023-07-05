快訊

傳郭台銘「有意併購民眾黨」 蔡壁如爆：他這一兩天決定是否獨立參選

李靚蕾「沒拿一毛錢」駁奪龐大財產 反咬王力宏房子根本沒過戶

池上不再有「金城武樹」？台東縣府告知恢復原名 地方大反彈

超狂陣頭！巨大金剛廟埕前奮力猛跳「挖呀挖」 網群讚：敬業的精神

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／截自影片
圖／截自影片

現在廟會陣頭的表演太強大了！雲林四湖鄉的參天宮近日舉辦進香活動，在廟埕前出現了一隻高約2公尺的威猛黑色大猩猩，頂著逾36度的高溫，身手敏捷的隨著電音音樂熱舞，神乎其技的舞步讓香客們都看到目瞪口呆，嘖嘖稱奇！

有一名網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」上貼出一影片並發文表示「社會在進步-廟會在進步，最新的陣頭」，影片中可見一隻黑色大猩猩在雲林四湖鄉的參天宮廟埕前，先向關聖帝君朝拜之後，緊接著身手靈活地隨著電音動感熱舞，當〈小小花園〉音樂一響起，大猩猩開始奮力的「挖呀挖」，巨大身軀隨著節奏不停猛跳，靈活的動作讓人誤以為是真的看見大金剛在跳舞，其實這隻黑猩猩是由來自新北蘆洲的鍾藝劇團的29歲操偶師陳韋任所扮演。

影片曝光後，在網路上引起熱烈迴響，網友紛紛留言「這種天氣？真的是辛苦了」、「跳的很好」、「扮演金剛的人很辛苦」、「看了三次還是覺得有趣」、「表演者真厲害」、「感覺會中暑」、「看牠跳著都嗨起來了，跳的人在裡面真的很辛苦，賺錢很難」、「熱死，錢不好賺」、「表演者幸苦了！非常棒的表演」、「敬業的精神」。

黑猩猩 陣頭 大猩猩 雲林

延伸閱讀

嗨喊「終於中特別獎」！他錯看1細節 遭網笑：恭喜成為過期的千萬富翁

沒事不要看…飯店床底下就是「異次元空間」 網驚嚇：怕有一雙眼睛

髒污？女神林襄在Defender上親筆簽名 車友不領情直虧：糟蹋這好車

是汗毒？新買內褲破成蜂窩狀太驚悚求解 網歪樓：怎麼戳的？

相關新聞

超狂陣頭！巨大金剛廟埕前奮力猛跳「挖呀挖」 網群讚：敬業的精神

現在廟會陣頭的表演太強大了！雲林四湖鄉的參天宮近日舉辦進香活動，在廟埕前出現了一隻高約2公尺的威猛黑色大猩猩，頂著逾36度的高溫，身手敏捷的隨著電音音樂熱舞，神乎其技的舞步讓香客們都看到目瞪口呆，嘖嘖稱奇！

文旦還是蒙古包？星巴克台南麻豆店造型掀話題 居民反應曝

是文旦還是蒙古包？連鎖咖啡星巴克台南麻豆店將在明（5）日開幕，除推出相關優惠方案，白色主題建物外觀更是話題。有人說不似當...

後港國中停辦不廢校 民間團體進駐辦夏令營體驗樹屋生活

台南市七股區後港國中前年停辦，閒置校舍活化轉型成技職教育暨職業試探推動中心，3月由大台南好生活協會認養，打造後港鹽分地帶...

嘉市財稅局長調升副市長 被解讀非黃敏惠接班人

嘉義市長黃敏惠上午公布由財稅局長林瑞彥調升副市長，即日生效，林瑞彥長期跟隨黃敏惠，受黃信任重用，被解讀不是接班人安排歷練...

贈30萬買衛生棉 嘉縣物資銀行首創女性專區250戶免計點

喚起社會對月經貧窮關注，企業家蔡惠櫻今天捐贈30萬元，讓嘉義縣物資銀行首度上架購買衛生棉女性用品，且衛生棉大小尺寸都有兼...

必比登名店台南康樂街牛肉湯傳家暴 社工查背後有故事

必比登推薦台南康樂街牛肉湯傳出疑似家暴案，老闆娘疑情緒失控動手跟胞兄「拉扯」，台南市社會局介入調查後表示，事件發生在今年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦