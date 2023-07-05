超狂陣頭！巨大金剛廟埕前奮力猛跳「挖呀挖」 網群讚：敬業的精神

現在廟會陣頭的表演太強大了！雲林四湖鄉的參天宮近日舉辦進香活動，在廟埕前出現了一隻高約2公尺的威猛黑色大猩猩，頂著逾36度的高溫，身手敏捷的隨著電音音樂熱舞，神乎其技的舞步讓香客們都看到目瞪口呆，嘖嘖稱奇！

有一名網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」上貼出一影片並發文表示「社會在進步-廟會在進步，最新的陣頭」，影片中可見一隻黑色大猩猩在雲林四湖鄉的參天宮廟埕前，先向關聖帝君朝拜之後，緊接著身手靈活地隨著電音動感熱舞，當〈小小花園〉音樂一響起，大猩猩開始奮力的「挖呀挖」，巨大身軀隨著節奏不停猛跳，靈活的動作讓人誤以為是真的看見大金剛在跳舞，其實這隻黑猩猩是由來自新北蘆洲的鍾藝劇團的29歲操偶師陳韋任所扮演。

影片曝光後，在網路上引起熱烈迴響，網友紛紛留言「這種天氣？真的是辛苦了」、「跳的很好」、「扮演金剛的人很辛苦」、「看了三次還是覺得有趣」、「表演者真厲害」、「感覺會中暑」、「看牠跳著都嗨起來了，跳的人在裡面真的很辛苦，賺錢很難」、「熱死，錢不好賺」、「表演者幸苦了！非常棒的表演」、「敬業的精神」。