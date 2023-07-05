告別時代的回憶！開元陸橋配合南鐵地下化今起封橋拆除

因應鐵路地下化工程，台南市開元陸橋自今上午9時起施工封閉，交通局表示，未來開元路銜接北門路交通將中斷約2年，預期將為周邊替代道路如前鋒路、東豐路、公園北路與小東路等帶來大量改道車潮，影響永康區往返市區的駕駛人，除已規畫改道動線並設置導引牌面疏導車流外，封閉初期大台南智慧交通中心將密切監控周邊車流，機動因應調整號誌時制。

開元陸橋於1981年4月完工通車，走過42年歲月，配合南鐵地下化工程進度，今日起永久封閉並進行拆除作業，許多市民把握機會拍照留念，以前天天經過的日常，即將拆除有些不捨，因是往來永康及市區的重要通道，陸橋拆除施工交通中斷至少2年，擔心陷入交通黑暗期。

今日是封橋首日，交通局長王銘德也率隊前往現場觀察封橋後鄰近周遭替代道路交通狀況，王銘德表示，因應本次開元陸橋封閉後的改道車潮，前鋒路(開元路至東豐路段)已擴充為雙向混合4車道，東豐路平交道已擴充為雙向6車道來紓解改道車流。

此外為了快速紓解改道車輛在小東路地下道前後路口大量的左轉需求，並調整小東地下道車道配置（標線尚未完成調整），實施雙向快車道禁止右轉措施，以簡化路口車流行向及號誌時相，以提供更多左轉綠燈時間來紓解車流。

另考量暑假期間南二中校園使用情形，預計自7月5日起封閉開元陸橋分3階段施工拆除，第2階段8月14日至9月2日利用南二中暑假期間，封閉開元陸橋西側北門路段拆除橋梁，此階段完成後原橋下北門路段將拓寬至雙向5車道並開放通行，屆時也將稍微減緩對周邊道路的改道車流衝擊。

交通局建議，從永康區往市區方向民眾，可行駛開元路後由提前右轉長榮路接公園路進入中西區，或提早左轉林森路、長榮路、勝利路，轉接東豐路或小東路、北門路往市區方向行駛；從中西區往永康方向的民眾，也可多利用西門路、公園路、勝利路、長榮路及林森路等替代道路前往，除了依照導引牌面與路側資訊看板(CMS)的導引資訊行駛外，同時在周邊重要路口應遵守警察與義交人員的指揮，共同維持交通的安全有效及順暢、減少壅塞情形。

另大台南公車改道路線，包括綠幹線、綠12、0左、0右公車，將改道行駛勝利路及小東路，各路線均取消停靠「台南二中」，0路另取消停靠「開元國小」站，請改至前後站位「台南公園（北門路）」或「中樓」站搭乘。