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防鳥類窗殺 台南倡議友善建築
台南鳥類誤撞大樓玻璃帷幕致死意外頻傳，有議員昨天質詢說依住宅數量推算，每年「窗殺」意外可能超過70萬件，且不乏保育類禽鳥，提案要求市府推動友善生命建築設計，落實友善動物保護計畫；市長黃偉哲說，會研擬友善措施，成為6都第一個提出。
黃偉哲表示，窗殺是全國性問題，近幾年台南的大樓愈來愈多，類似意外也隨之增多，不能忽視，將針對此一問題，就相關法規進行研討。
市議員穎艾達利在議會定期會臨時動議提案，建請市府推動友善生命建築設計，獲得近30名議員連署；他說，許多大樓常以玻璃為建築媒材，增加採光，但玻璃的視覺穿透性與反射性對飛鳥卻是最致命人工物，讓窗殺成飛禽非自然死亡的重大原因。
穎艾達利表示，依據鄰近國家每棟建物年均1件窗殺，粗估南市每年恐高達70萬件，另依臉書社團「野鳥撞玻璃回報」內資料顯示，南市窗殺有許多是保育禽鳥，如2級保育類的鳳頭蒼鷹、褐鷹鴞、環頸雉、八色鳥等，3級保育類則有紅尾伯勞等，通報地點常見於建築多的人口聚集區。
穎艾達利指出，國內外防止窗殺的作為，有採用友善鳥類建材、動物剪影圖貼紙、門窗外複合材質設計等，建議市府可先從機關、學校建物著手，做為民間友善建築典範，並把此觀念納入動物保護與生命教育宣導內容。
台南社大研究員晁瑞光建議，建築物玻璃帷幕可結合太陽光電板，除可降低室內溫度，節約能源，也降低窗殺意外發生。
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