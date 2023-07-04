全台近3成橋梁修不完 雲林縣政府盼中央各部會統籌對口

本報獨家報導全台近3成需維修橋梁礙於地方政府財政困窘、缺工缺料等因素，無法如期完成維修，雲林縣政府工務處表示，今上午已接到公路總局通知，要各縣市提報包含非公路系統的U3、U4橋梁數量及所需維修改建經費，將協助專案處理。

雲林縣的橋梁維修進度多年深受經費不足影響，縣政府在南方澳大橋意外後，立刻針對縣內橋梁進行盤點，其中U4橋梁16座，U3橋梁322座，經過歷年努力，16座U4橋梁（交通部補助9座、7座縣府預算支應）均已改善完成。

但當時U3等級（一年內要派修）橋梁有322座，維修經費1.5億元，這幾年靠著縣府東湊西湊，好不容易才維修274座，剩下48座苦無經費維修，超過改善期限，去年又再度新增31座，累計現有85座橋梁，共279個構件待修。

其中14座縣府已經籌到經費修繕，剩下的71座，其中7座今年已提升到U4等級，需要拆除重建，所需經費約3億元，目前都限載或封閉中，U3橋梁共計64座，經費需求約4392萬元。

今年3月30日交通部長王國材到雲林考察，允諾補助隸屬公路系統的U4橋梁四湖海新橋改建，剩下的6座U4橋梁因為跨及農委會、內政部主管，將協助協調，但後來不了了之，沒有進度。

雲林縣府工務處長汪令堯表示，雲林縣年度道路橋梁維護預算一年約10億元，要維護1550公里縣鄉道路、1600多座橋梁、91座公園、全縣村里產業道路維護，及5個重劃特定區的維護。

汪令堯說橋梁維修改建關乎人命，刻不容緩，但地方政府財政困窘，巧婦難為無米之炊，雲林縣府過去橋梁維修、監測費用每年約編列1900萬元，縣長張麗善上任後認為人命關天，每年經費編列提升到約5千萬元，約占預算的5%，就是希望趕快把橋修好，但對於較龐大的經費需求真的需要中央協助。

雲林縣長張麗善說，三年前南方澳斷橋事故發生，中央有補助各縣市政府橋梁改建經費，但現在的經費缺口一直找不到對口單位申請，大家都知道鄉鎮公所沒有什麼經費，希望中央能夠針對產業道路或是農路的橋梁主管機關統合對口，讓地方提出計畫申請補助，解決燃眉之急，所有民眾的生命都很重要，每一座橋梁都是鄉親安全回家的必經之路，希望大家都能重視。

汪令堯說，感謝中央重視橋梁維修改建，今天公路總局已通知，要地方提報U3、U4的橋樑數量及維修、改建經費，要專案協助，但橋梁每年都有新增損壞，地方政府每年都會有經費需求，除了交通部，其它相關道路橋樑機關，如農委會、內政部營建署，都沒有對口的相關計畫讓地方政府申請經費，希望要有對口計畫，讓財政困窘的縣市可以申請。