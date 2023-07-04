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登革熱戶內化學防治難配合 民眾：不是不願是不方便

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
市府衛生局針對登革熱確診個案周遭50公尺住戶，進行戶內外化學防治。不過卻有民眾抱怨，不願配合進行相關作業，讓里長、志工及防治人員頭痛。記者李文德／攝影
市府衛生局針對登革熱確診個案周遭50公尺住戶，進行戶內外化學防治。不過卻有民眾抱怨，不願配合進行相關作業，讓里長、志工及防治人員頭痛。記者李文德／攝影

台南市本土登革熱疫情目前為止已累計163例，市府衛生局針對確診個案周遭50公尺住戶，進行戶內外化學防治。不過卻有民眾抱怨，不願配合進行相關作業，讓里長、志工及防治人員頭痛。市府衛生局表示，疫區化學防治完噴率高達98.8%，而進行噴藥前一天下午就會進行貼單，若無法配合家戶，會在門口貼單三天內主動申請補噴作業即可。

仁德疫情熱區有志工說，曾經遇過民眾要進行戶內化學防治，但不開門讓防治人員進行作業。反而請了鎖匠開鎖後，才悠悠走過來說他睡著了。不過消毒作業已經無法等候居民鋪上塑膠布，立即做好化學防治。

不過也有民眾指出，先前正逢端午假期，家中需要進行戶內消毒。不過礙於已經有安排既定旅遊，人不在家中。因怕鎖匠開門，趕緊請親戚開門，不是不願意配合，只是覺得不方便。

市府衛生局表示，以仁德疫區而言，進行化學防治的完噴率達到98.8%，民眾經過宣導很配合防治作業。市府指出，噴藥前一天下午就會進行貼單，若隔天無法進行化學防治作業，就會在家戶門口貼單請居民在三天內主動申請補噴作業。而針對請鎖匠開鎖部分，會確認該處已經屬於空屋，或者戶內環境不佳才會進行開鎖，目前為止也沒有因不配合化學防治而遭開罰。

登革熱 台南 衛生局

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