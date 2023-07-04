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登革熱雲林再+1！古坑桐花公園關閉、景點加強清消

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
登革熱疫情持續擴散，雲林縣今天增加1例確診病例，縣府呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」防蚊蟲。記者陳苡葳／攝影
登革熱疫情持續擴散，雲林縣今天增加1例確診病例，縣府呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」防蚊蟲。記者陳苡葳／攝影

登革熱疫情持續擴散，雲林縣今天增加1例確診病例，個案居住地在古坑鄉荷苞村；截至目前已有7例確定，皆居住古坑鄉，鄉長林慧如表示，因個案足跡多有荷苞山桐花公園活動史，公園暫時封閉1周，重啟日期會再公告。

林慧如表示，防疫人員已在確診個案居住地區進行室內外清潔消毒，連日來也調查周邊住戶的健康狀況，針對有症狀的民眾持續追踨關懷等。

古坑鄉公所清潔隊今日加強高林村確診個案居住地的周圍半徑50公尺範圍清消，林慧如指出、目前荷苞山桐花公園已拉起封鎖線，並派2員駐地巡守，暫時封閉1周。

由於現正暑假正值旅遊旺季，轄內有劍湖山樂園、古坑綠色隧道等知名觀光景點，鄉公所也調派清潔隊人員增加清消頻率，降低傳染風險，林慧如說，古坑鄉面積廣達1萬6千公頃，菜園、果園及筍園很多，蚊子密集度高，希望政府加派化學兵進駐協助。

登革熱 雲林 確診 古坑

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