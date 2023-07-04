炎熱天動物也受不了 嘉義公園驚見大蛇躲水溝沖水避暑

放暑假了，高溫炎熱，白天艷陽高照，嘉義市這幾天白天高溫超過30度，在戶外受不了，蛇也受不了熱，進入活動頻繁期，昨天有民眾在百年嘉義公園發現排水溝出現一條大蛇，躲在水中沖涼避暑，不受人活動驚擾。

驚蟄過後，蛇類進入活動頻繁期，嘉市消防局說，捕蜂抓蛇工作委託民間單位執行，捕抓後，消防局代為暫時安置，再交市府農政單位處理，驚蟄以後，捕蛇報案件數增加，多是臭青母、錦蛇、眼鏡蛇等，最大隻有1、2公尺長，因應案量倍增，原本安排1組義消人員服務，5月起將調整為2組義消人員服務。

民眾在嘉義公園發現的沖水的大蛇是臭青母，去年元月至6月半年共接獲捕抓處理309件蛇，今年元月至6月半年共273件，較去年同期少嘉市消防局安置毒蛇眼鏡蛇居多，消防局統計，3月接獲民眾通報捕蛇案件33件最多，捕蛇地點多是家附近草叢、陰暗潮溼處、雜物堆置處。