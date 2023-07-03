市府開鍘！台南預售屋實價登錄超出行情 每坪近70萬真相曝

近日台南市善化區實價登錄資訊出現每坪69.8萬元，遠超行情的單價資訊，市政府地政局主動查證，發現是申報錯誤，為申報人錯誤填報建物面積漏未計入車位面積，致總建坪面積短計，導致單價異常，地政局表示，也將依平均地權條例規定，請申報業者陳述意見後裁罰。

南市地政局表示，實價登錄2.0施行已滿2年，為精進實價資訊品質及維護預售屋交易安全，積極辦理查核作業，經抽查預售屋實價登錄今年上半年錯誤率為0.53%，共裁罰23件，裁罰金額69萬元。其中預售屋申報違規常見態樣，依序為車位面積申報錯誤、逾期申報、共有部分面積未計入車位面積、主建物面積申報錯誤等。

地政局提醒，預售屋申報登錄時，應依預售屋買賣契約書所載建物（房屋）面積填載，包括專有部分主建物、附屬建物面積及共有部分（含車位）面積，車位設置於共有部分且不具獨立權狀，如交易標的內含車位，共有部分面積應包含車位的合計面積。

地政局指出，今年7月起平均地權條例修法後新制，預售屋解約也須申報，市長黃偉哲也指示要加強辦理教育訓練及各項宣導，就實價登錄申報實務上操作及常見的錯誤態樣予以提醒，加強業者對於申報方式及流程的了解，避免不慎發生申報錯誤致影響價格正確性情事。