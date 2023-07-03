利用最新演算法 台南登革熱疫情現在已分為23個小群聚

台南市今天新增登革熱確診病例5例，累積163例，防治中心表示，國家衛生研究院利用台大教授溫在弘研發的動態時空演算法推估這波疫情發展過程，最早應該是從仁德成功里擴散，目前已擴散為23個子群聚，還好尚未有多點爆發情況，擴散原因應該與第1型登革熱症狀以發燒為主，容易與新冠肺炎的症狀混淆，造成疫情在社區「悶燒」一段時間都未被發現。

防治中心表示，截至今日下午3點經疾病管制署研判確診5例登革熱確診病例，其中仁德區新增3例、東區新增2例，年齡介於30歲至71歲，1例是由診所或醫院通報確診，4例由防治中心擴大採檢發現。

中心表示，台南這波流行的登革熱屬於第1型，症狀較不明顯，很難在第一時間被發現，加上新冠肺炎也是以發燒症狀為表現，增加醫療院所診斷上的困難，加上邊境開放後，東南亞的登革熱疫情嚴重，病毒因此進入台灣；但是雲林出現的病例，經檢驗為印尼株，與台南的泰國株不同，應該不是從台南傳染過去的。

中心指出，台南市6月12日確診第1例本土病例開始，為了解病例來源並即時追蹤疫情擴散方向，由國家衛生研究院博士黃旌集運用台大地理環境資源系教授溫在弘研發的動態時空演算法，以辨識疫情群聚演化的動態過程，結果顯示疫情源頭是從仁德區成功、仁和及仁愛里開始，慢慢往北擴散至東區東智、大智里一帶，往東擴散至仁德區文賢、後壁及上崙里，往西則擴散至南區明德、明興及南華里。

其他區的個案都是零星的，可能因為有到熱區活動而傳染，防治中心表示，面對他區各案，快速掌握疫情加強噴藥才能避免疫情多點爆發，目前已噴藥戶數達到6363戶，占全部需要噴藥戶數的97%，完成比率相當高。