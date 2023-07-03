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雲林《惠來里158號檔案》 隱藏一段日本警察異國戀情

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾舊惠來派出所隱藏一段日治時代感人的警察愛情故事，雲林縣議員林文彬建議將派出所建為「惠來里158號檔案故事館」。記者蔡維斌／翻攝
虎尾舊惠來派出所隱藏一段日治時代感人的警察愛情故事，雲林縣議員林文彬建議將派出所建為「惠來里158號檔案故事館」。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣虎尾鎮台1線旁的惠來派出所旁舊址目前設為「鐵馬驛站」，但許多人不知道這棟舊派出所隱藏著一段日治時代警察和台籍女子的感人戀曲，還曾被以《惠來里158號檔案》編成歌劇搬上舞台，縣議員林文彬提案重修派出所，把這段真實的異國古老愛情故事融入舊建築中，永久歌頌。

林文彬今天會同縣府文觀處和警方現勘，他說，《惠來里158號檔案》是發生在虎尾鎮惠來里的真實故事，故事女主角的台籍女子劉寶貴日治時期住在惠來里158號，目前舊宅還在，位在舊惠來派出所附近，當年劉寶貴僅約16歲，曾讀公學校，所以在一處學堂教村民學日語，當時年輕的日本警察高萩光男雖不會漢語卻被劉寶貴深深吸引。

高萩光男最終獲得芳心，只是當年這樣的戀情被視為禁忌，兩人俏俏相戀7年，終於在1945年結婚，當年日本戰敗，才剛結婚的高萩光男被遣送回國，劉寶貴思念丈夫，鼓起勇氣隔年搭船偷渡赴日尋夫，費盡千辛萬苦兩人終得重逢。

林文彬說，這是一段極感人的世紀戀情，除被製作成社區繪本，雲林愛樂合唱團將此真實故事編成音樂劇演出，深受好評，因此提案將舊派出所修建為「惠來里158號檔案故事館」，讓民眾見證大時代下的動人愛情故事與其歷史意義。

文觀處長陳璧君指出，這段故事是多年前從社區土地公廟內一塊日本人落款的捐贈名錄被發掘出來，雲林愛樂室內合唱團改編「惠來里158號檔案」，重新編劇去年曾以劇場形式演出，見證時代愛情的悲歡離合。

陳璧君說，舊派出所目前仍在使用，產權屬警方，將來是否先取得文資身分再進行原貌重修，將與警方進一步協調，同時也將與擁有故事版權的雲林愛樂取得共識，讓這段美麗的愛情故事融於舊建築，永獲歌頌，文觀處也樂見其成。

虎尾舊惠來派出所隱藏一段日治時代感人的警察愛情故事，雲林縣議員林文彬建議將派出所建為「惠來里158號檔案故事館」。記者蔡維斌／翻攝
虎尾舊惠來派出所隱藏一段日治時代感人的警察愛情故事，雲林縣議員林文彬建議將派出所建為「惠來里158號檔案故事館」。記者蔡維斌／翻攝
虎尾舊惠來派出所隱藏一段日治時代感人的警察愛情故事，雲林縣議員林文彬建議將派出所建為「惠來里158號檔案故事館」。記者蔡維斌／翻攝
虎尾舊惠來派出所隱藏一段日治時代感人的警察愛情故事，雲林縣議員林文彬建議將派出所建為「惠來里158號檔案故事館」。記者蔡維斌／翻攝

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