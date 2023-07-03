快訊

獨／侯友宜首度表態！支持合乎中華民國憲法的九二共識

真夏日降臨 專家指這兩天最熱「短時間內生不出颱風」

傳LINE訊息「1開頭」讓人氣炸！ 一票苦主煩死：這種人真的超多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄越域引水造福南化水庫 有效蓄水率突破七成

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
高雄越域引水造福南化水庫，有效蓄水率今天突破七成。記者周宗禎／翻攝
高雄越域引水造福南化水庫，有效蓄水率今天突破七成。記者周宗禎／翻攝

台南南化水庫今年5月蓄水量跌破兩成，之後因高屏地區多次下大雨，南化水庫靠高雄旗山溪甲仙攔河堰越域引水全力「助攻」，儲水量持續上升，今天下午有效蓄水量達6319萬立方公尺，有效容量（蓄水率）一舉突破七成，民生用水壓力降低。「只要颱風帶來豪大雨，水庫可能一天就能滿水位」。

供應大台南民生用水的南化水庫集水區今年雨量有限，年初水位一路下降，雖然水庫集水區自5月上旬開始有零星降雨，但當時水庫出水量仍大於入流量，有效容量五月跌破兩成， 5月19日水庫水位達最低點蓄水量1586萬立方公尺，有效容量只剩百分之17。

還好6月南化水庫越域引水挹注水量約來越多，6月初水位超過標高165公尺，蓄水率回升超過3成後一路上升，蓄水率六月底就接近七成。

南部水資源林北局表示，南化水庫即使在最枯旱時期，仍在節餘農業用水後每天有4千到5千立方公尺引水入庫，近來高屏地區梅雨量大，引水量暴增。南水局統計5月19日到昨天7月2日，甲仙堰越域引水累計5857萬立方公尺，南化水庫今天水位達174.42公尺昂坪」水域今年上半年累計降雨量386毫米。

高雄越域引水造福南化水庫，有效蓄水率今天突破七成。記者周宗禎／翻攝
高雄越域引水造福南化水庫，有效蓄水率今天突破七成。記者周宗禎／翻攝

南化水庫 雨量

延伸閱讀

午後雷陣雨大進補 湖山水庫滿出來了

台中水情轉藍燈 鯉魚潭德基水庫蓄水率逾7成5

水位直逼9成！天降甘霖湖山水庫大補水 預估此時滿水位

梅雨進補！翡翠水庫蓄水率回到76%今年供水無虞

相關新聞

吃頓飯都難！台南新營轉運站啟用逾2年 無餐飲店只有夾娃娃機

台南溪北地區重要交通運輸門戶新營轉運站，啟用迄今2年餘，因轉運站遠離新營市區，站內店鋪長期關門連一處餐飲店都沒，僅有自動...

陸軍砲訓部遷建關廟 第四條聯外道路今動土

台南陸軍砲兵訓練指揮部將在2025年起遷建至關廟湯山營區，台南市府針對湯山營區周邊及聯外道路進行規畫。今天舉行第四條「新...

2023年台南愛文芒果評鑑頒獎 楠西農友莊賢隆特等奪冠

2023年台南市愛文芒果評鑑比賽結果出爐，歷經農藥殘留檢驗及果品評評鑑，最終由楠西區農會產銷班22班農友莊賢隆勝出，獲得...

高雄越域引水造福南化水庫 有效蓄水率突破七成

台南南化水庫今年5月蓄水量跌破兩成，之後因高屏地區多次下大雨，南化水庫靠高雄旗山溪甲仙攔河堰越域引水全力「助攻」，儲水量...

台南出現不肖業者搶屍 議員批趁火打劫令人髮指

台南市議員林依婷、林美燕今天指出，有不肖業者藉由警消通訊的資安漏洞，以市府名義載送大體為由坐地起價、強迫喪家埋單， 行徑...

台電女蜘蛛人不畏強風烈日 走出冷氣房爬電桿修電力

台電公司雲林區處最近分發19名親進電力維修員，梁雅婷是唯一的女性，格外引人注目，由於雲林沿海風頭水尾，東北季風強，登上電...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦