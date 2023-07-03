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高雄越域引水造福南化水庫 有效蓄水率突破七成
台南南化水庫今年5月蓄水量跌破兩成，之後因高屏地區多次下大雨，南化水庫靠高雄旗山溪甲仙攔河堰越域引水全力「助攻」，儲水量持續上升，今天下午有效蓄水量達6319萬立方公尺，有效容量（蓄水率）一舉突破七成，民生用水壓力降低。「只要颱風帶來豪大雨，水庫可能一天就能滿水位」。
供應大台南民生用水的南化水庫集水區今年雨量有限，年初水位一路下降，雖然水庫集水區自5月上旬開始有零星降雨，但當時水庫出水量仍大於入流量，有效容量五月跌破兩成， 5月19日水庫水位達最低點蓄水量1586萬立方公尺，有效容量只剩百分之17。
還好6月南化水庫越域引水挹注水量約來越多，6月初水位超過標高165公尺，蓄水率回升超過3成後一路上升，蓄水率六月底就接近七成。
南部水資源林北局表示，南化水庫即使在最枯旱時期，仍在節餘農業用水後每天有4千到5千立方公尺引水入庫，近來高屏地區梅雨量大，引水量暴增。南水局統計5月19日到昨天7月2日，甲仙堰越域引水累計5857萬立方公尺，南化水庫今天水位達174.42公尺昂坪」水域今年上半年累計降雨量386毫米。
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