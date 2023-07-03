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讓塑膠袋離開傳統市場 南市推積點換生活用品優惠措施

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局鼓勵民眾帶購物袋上傳統市場，選擇虎尾寮市場推出積點優惠措施。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局鼓勵民眾帶購物袋上傳統市場，選擇虎尾寮市場推出積點優惠措施。記者鄭惠仁／翻攝

環保署調查，全國購物用塑膠袋用量已從2018年152億個，降到2020年91.7 億個，台南市環保局鑒於塑膠袋用量極大的傳統市場尚未列入禁用對象，選定東區虎尾寮公有市場當示範點，從7到12月辦理環保新時「袋」集點兌換活動，凡持購物袋採買即可換點兌換生活用品。

台南市環保局表示，為降低國內塑膠袋用量，環保署自2006年起即規定公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店等七大類管制對象，不得免費提供購物用塑膠袋，2018年擴大管制對象到14類。但調查顯示，仍有6成民眾常在非前述管制對象的傳統市場拿到免費塑膠袋。

為此，環保局與虎尾寮公有市場試辦推行塑膠袋減量措施，除鼓勵攤商跟市民朋友踴躍響應，落實減塑行動。除了在市場入口處放置「袋袋相傳」循環購物袋取用櫃體，提供2手購物袋免費供市民取用外，今年7月至12月推出集點兌換活動，只要持購物袋至該市場盛裝消費商品(不額外拿取塑膠袋)即可獲得1點(當日最高上限1點)，再依據累積點數兌換相對應的生活實用品，如累積1點可兌換香皂、3點換牙膏、5點換洗碗精或排水管疏通劑、7點換洗手乳、10點則可兌換保鮮盒。

環保局長許仁澤表示，除鼓勵民眾自備購物袋，更結合虎尾寮公有市場自治會提供環保循環購物袋的租借服務，只要支付100元的押金即可借用環保循環購物袋1只，租借日起算2周內完整歸還即可退還全額押金，讓忘記帶環保袋消費的民眾不必額外索取塑膠袋，也能響應環保、輕鬆參加集點活動。

塑膠袋

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