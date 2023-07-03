吃頓飯都難！台南新營轉運站啟用逾2年 無餐飲店只有夾娃娃機

台南溪北地區重要交通運輸門戶新營轉運站，啟用迄今2年餘，因轉運站遠離新營市區，站內店鋪長期關門連一處餐飲店都沒，僅有自動販賣機及娃娃機，旅客抱怨商業機能差。台南市政府交通局表示，當地屬新興發展區影響商機，業者已洽談連鎖餐廳業者中。

新營轉運站位於中山高新營交流道 西側約500公尺，基地面積達2000坪，台南市政府及中央耗資1.4億元，闢建挑高地上2層樓建物，室內面積逾600坪，2021年1月啟用，國道客運統聯、漢程客運、大台南公車，每天進出客運逾400班次，扮演南市溪北客運運輸門戶。

「連要吃碗麵或用竟然都沒有！」家住台中的方姓旅客說，端午節至新營訪友，搭車在新營轉運站下車，當時飢腸轆轆想在轉運站吃飯都沒半間店開張，再仔細看店鋪都一片鐵門深鎖招租中，甚至連超商也沒有，僅有簡單自動販賣機販售飲料；看到旁邊不時發出咻咻娃娃機聲響，更讓他又好笑又好氣。

也有旅客建議，南市府應設法將和欣客運一併進駐，這樣轉運站才能更到位，且也有活絡商機功能，很多問題會順勢解決。