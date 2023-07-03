登革熱疫情延燒 台南再增28例、雲林4例

登革熱疫情擴散，台南昨天增加28例本土確診病例，因疫區改為快篩即確診，成今年單日新增最多例，累計158例，市府即日起到9日在仁德成功里活動中心設擴大採檢站；另，雲林疫情也上升，昨天增4例，目前共6例都住古坑鄉，縣府針對病例住家室內外清消、調查病媒蚊密度。

南市府登革熱防治中心表示，高風險區改為快篩即確診，與之前檢驗結果合併計算才會增加許多病例，昨仁德新增15例、東區增11例、安南增2例，年齡介於16歲至87歲，其中17例由防治中心擴大採檢發現，病例集中在仁德與東區的疫情熱區，並未嚴重擴散。

防治中心指出，仁德成功里長鄭晴而反映有家戶內囤積大量雜物，前天陸續拜訪做住戶衛教及提供情緒支持，4戶完成噴藥、同意環保局清理；環保局統計，6月查獲82件陽性孳生源孑孓案件，全依法告發，前、昨兩天結合仁德、東區、永康等7區公所辦防疫清潔日孳清活動，清除317個髒亂孳生源、廢棄物1758公斤。

雲林目前6個病例都住古坑，東和村2例、高林村1例、荷苞村3例。縣府表示，目前各地通報陽性以古坑最多，持續在古坑高林村辦公處開設登革熱快篩站，前天和昨天總計篩檢203人。

縣環保局昨也與古坑公所清潔隊完成確診個案住處周圍半徑50公尺噴藥、桐花公園環境清消。縣長張麗善說，全民參與積水容器減量，才能徹底清除病媒蚊孳生。