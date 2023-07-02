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雲林慢飛天使「噗浪貢樂團」 精彩演出感動全場

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣小天使發展協會一百多個家庭成為努力為慢飛天使打造音樂學習環境，在張榮發基金會協助下擴大成立樂團，圓員以音樂表達內心感謝之意。記者蔡維斌／攝影
雲林縣小天使發展協會一百多個家庭成為努力為慢飛天使打造音樂學習環境，在張榮發基金會協助下擴大成立樂團，圓員以音樂表達內心感謝之意。記者蔡維斌／攝影

雲林縣一群慢飛天使家庭父母組成「小天使發展協會」，一切從零開始，多年努力終在斗六設立小天使幸福學園，雲林縣府引介張榮發基金會挹注經費支持成立「噗浪貢樂團」，透過音樂幫助感覺統合訓練，樂團今天以音樂迎賓，副縣長謝淑亞等人感動萬分，基金會更以一首「讓我成為你的翅膀」新歌籲請各界共伸援手，幫助慢飛天使翱翔幸福天際。

小天使發展協會總幹事林冠夆指出，他重度障礙的兒子已18歲但家人始終不放棄，一群像他這樣的家庭發起成立協會，目的透過相互助，讓慢飛天使擁有幸福，尤其當父母年老，有了協會為依靠，讓孩子才可度過困難和挑戰，發揮自己才華和能力。

林冠夆說，如今協會已由一百多個家庭組成，因經費短絀原本一直寄人籬下，直到四年前斗六好心莊園主人把一處果園租給該協會，讓孩子才擁有一個美好的共學環境，很感謝張榮發基金會像及時雨捐助一筆資金，購買許多樂器，孩子透過音樂學習，成長不少。

今天捐贈儀式，雲林縣副縣長謝淑亞、社會處長林文志、張榮發慈善基金會董事長吳景明、雲林縣小天使發展協會理事長張為忠等人共襄盛舉。噗浪貢樂團帶來多首精彩表演，團員展現音樂技巧，琴弓輕撫大提琴弦，綻放優雅旋律；長笛吹奏音符飄揚空中；木箱鼓敲打充滿活力的節奏，全場感動也見識音樂的力量。

小天使除了演奏獻藝，也開心地獻花及愛的抱抱給基金會，表達心中感恩，場面溫馨感人。協會理事長張為忠指出，多年前從無到有成立噗浪貢樂團，透過音樂彌補孩子表達能力的不足，長年下來樂器老舊、破損，並沒錢聘請音樂老師。基金會得知隨即贊助長笛、木琴、鐵琴及太鼓並製作新團服，聘音樂老師，打造專業學習環境，感謝萬分。

「幸福是從學習中換來的！」謝淑亞感謝基金會照顧雲林縣內的身障團體，透過音樂與表演的學習，將音符轉化成言語，傳達內心情感，獲得幸福。

基金會董事長吳景明說，看見演出的孩子展現自信微笑站在舞台上，獲得掌聲的那一刻，令人感動，他也以一首創作新歌「讓我成為你的翅膀」呼籲社會更多善心人士共同協助該協會，讓這群小天使飛翔於幸福天際，靠自身力量發光發熱。

雲林縣小天使發展協會一百多個家庭成為努力為慢飛天使打造音樂學習環境，在張榮發基金會協助下擴大成立樂團，圓員以音樂表達內心感謝之意。記者蔡維斌／攝影
雲林縣小天使發展協會一百多個家庭成為努力為慢飛天使打造音樂學習環境，在張榮發基金會協助下擴大成立樂團，圓員以音樂表達內心感謝之意。記者蔡維斌／攝影
張榮發基金會董事長吳景明以一首新歌呼籲大家共同支持小天使發展協會的樂團。記者蔡維斌／攝影
張榮發基金會董事長吳景明以一首新歌呼籲大家共同支持小天使發展協會的樂團。記者蔡維斌／攝影
雲林縣小天使發展協會一百多個家庭成為努力為慢飛天使打造音樂學習環境，在張榮發基金會協助下擴大成立樂團，圓員以音樂表達內心感謝之意。記者蔡維斌／攝影
雲林縣小天使發展協會一百多個家庭成為努力為慢飛天使打造音樂學習環境，在張榮發基金會協助下擴大成立樂團，圓員以音樂表達內心感謝之意。記者蔡維斌／攝影

雲林 謝淑亞 身障

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