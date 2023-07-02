雲林慢飛天使「噗浪貢樂團」 精彩演出感動全場

雲林縣一群慢飛天使家庭父母組成「小天使發展協會」，一切從零開始，多年努力終在斗六設立小天使幸福學園，雲林縣府引介張榮發基金會挹注經費支持成立「噗浪貢樂團」，透過音樂幫助感覺統合訓練，樂團今天以音樂迎賓，副縣長謝淑亞等人感動萬分，基金會更以一首「讓我成為你的翅膀」新歌籲請各界共伸援手，幫助慢飛天使翱翔幸福天際。

小天使發展協會總幹事林冠夆指出，他重度障礙的兒子已18歲但家人始終不放棄，一群像他這樣的家庭發起成立協會，目的透過相互助，讓慢飛天使擁有幸福，尤其當父母年老，有了協會為依靠，讓孩子才可度過困難和挑戰，發揮自己才華和能力。

林冠夆說，如今協會已由一百多個家庭組成，因經費短絀原本一直寄人籬下，直到四年前斗六好心莊園主人把一處果園租給該協會，讓孩子才擁有一個美好的共學環境，很感謝張榮發基金會像及時雨捐助一筆資金，購買許多樂器，孩子透過音樂學習，成長不少。

今天捐贈儀式，雲林縣副縣長謝淑亞、社會處長林文志、張榮發慈善基金會董事長吳景明、雲林縣小天使發展協會理事長張為忠等人共襄盛舉。噗浪貢樂團帶來多首精彩表演，團員展現音樂技巧，琴弓輕撫大提琴弦，綻放優雅旋律；長笛吹奏音符飄揚空中；木箱鼓敲打充滿活力的節奏，全場感動也見識音樂的力量。

小天使除了演奏獻藝，也開心地獻花及愛的抱抱給基金會，表達心中感恩，場面溫馨感人。協會理事長張為忠指出，多年前從無到有成立噗浪貢樂團，透過音樂彌補孩子表達能力的不足，長年下來樂器老舊、破損，並沒錢聘請音樂老師。基金會得知隨即贊助長笛、木琴、鐵琴及太鼓並製作新團服，聘音樂老師，打造專業學習環境，感謝萬分。

「幸福是從學習中換來的！」謝淑亞感謝基金會照顧雲林縣內的身障團體，透過音樂與表演的學習，將音符轉化成言語，傳達內心情感，獲得幸福。