九崴電廠說明會 遭抗議險失控

九崴電力南科天然氣發電廠昨天下午在安定區舉行居民說明會，300多位反對民眾在場外抗議、高呼選址不當、政府無能，立委郭國文、台南市議會副議長林志展等近10名市議員到場聲援，場面幾度差點失控，大批警力到場維持秩序，業者一再被打斷完全沒有機會說明，說明會歷時一個多小時，在民眾高呼抗議口號後散場。

九崴副總吳明竑表示，群眾一直用「選址不當」來阻止國家重大電力建設，卻無法提出「選址」的相關條件是什麼。日本國家法令規定天然氣廠只要離住宅區超過30公尺、離醫院超過50公尺即可建廠，九崴電力離住宅區都超過1公里以上，為何選址不當？九崴空汙標準也高於日本國家標準。

吳明竑說，完全照政府的法令規定申請，大家反對他們當然不會蠻幹，但總要有個標準。

自救會質疑電廠緊鄰人口密集區、醫院與學校，廠址半徑5公里內有12萬多居民，2公里內有和順國中小學、安南醫院、台史博館與將興建的1703戶社會住宅。九崴一年最少產312萬公噸氮氧化物，升高健康風險。

根據台電最新統計資料，台南自有發電量僅占總需求25%，剩餘75%電力都需要依靠外地輸送，加上南科和夏季民生用電高需求，基礎發電出現急迫性，九崴發電廠業者前三次說明會都流會，昨第四次開座談會依舊場面混亂，龐大民意壓力已讓多數議員表態反對，市長黃偉哲也表示九崴過不了民意支持，市府就會拒絕申請。