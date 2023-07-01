故宮南院 夏日親子藝術月登場

故宮南院2023夏日親子藝術月暨園區水舞藝術展演登場，今年以「時空探險家」為題，展覽今起至8月27日，有全息投影「哈奴曼」揭故宮文物之秘，戶外水舞更突破傳統點線組合，以多層次雲紋展現立體極光效果。

放暑假啦！故宮院長蕭宗煌、縣長翁章梁出席夏日親子藝術月開幕；蕭宗煌說，親子藝術月邁入第5年，去年疫情影響仍有8萬人次參與，高達99%親子滿意度，成功建立品牌。

今年水舞藝術展突破以往，搭配館內展出台灣意象展，邀請電影「賽德克．巴萊」配樂大師何國杰創作專屬音樂，優雅燈光融合新世紀與民族風格節奏，今天起每周二至日下午4點到晚間9點，每15分鐘1場在至善湖演出，高6公尺哈奴曼水上氣球裝置將現身。

祥和國小3年級師生到場體驗實境解謎，學童直呼，南院離學校很近，一下子就到，看到天馬戲創作劇團開幕兒童劇演出，及魔術雜技表演，很幸福，感謝老師帶大家體驗，會認真聽講解。

故宮南院說，今年除實境解謎、數位互動裝置、親子藝術工作坊及父親節主題活動外，15日夜間邀請天馬戲創作劇團帶來「蟲蟲探險家」戶外兒童劇，另與嘉義民族管弦樂團合作嘉義國樂節系列演出。3樓展廳入口及1樓借展廳前，設置2座最夯全息投影，不須配戴裝備，3D哈奴曼就在身邊；暑假限定優惠，一樓商店「茶茶小王子」今起到30日首次推出「一口入夏：宇治抹茶放題」，抹茶控千萬別錯過。