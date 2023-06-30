故宮南院夏日親子藝術月暨水舞展演 7月1日啟動

故宮南院2023夏日親子藝術月暨水舞藝術展演明天啟動，國立故宮博物院院長蕭宗煌說，親子藝術月邁入第5年，去年受COVID-19疫情影響，仍有8萬人次，希望今年超過10萬人次。

故宮南院7月1日至8月27日以「時空探險家」為主題舉辦夏日親子藝術月，今天舉行開幕式，邀請嘉義縣長翁章梁、嘉義市文化局副局長林金龍等人與嘉縣祥和國小3年級師生到場體驗實境解謎，看天馬戲創作劇團開幕演出。

蕭宗煌接受媒體聯訪表示，夏日親子藝術月從2019年開始舉辦，今年已進入第5年，去年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，仍有8萬人次參與，親子的滿意度高達99%，期待今年能突破10萬人次。

另外，水舞藝術展演也在明天同步啟動，邀請電影「賽德克．巴萊」配樂大師何國杰創作專屬音樂，優雅的燈光融合新世紀與民族風格節奏保證有看頭，每週二至週日下午4時到晚間9時，每15分鐘1場在南院至善湖演出，高6米的南院吉祥物「哈奴曼」水上氣球裝置也將現身。

故宮南院指出，今年夏日親子藝術月除實境解謎、數位互動裝置、親子藝術工作坊及父親節主題活動外，7月15日夜間將邀請天馬戲創作劇團帶來「蟲蟲探險家」戶外兒童劇，並與嘉義民族管弦樂團合作帶來「嘉義國樂節」演出，活動詳細資訊請至故宮南院網站查詢。