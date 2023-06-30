勇敢say NO反霸凌性騷 嘉義市府與補教品保協會守護學生安全

嘉義市共288間短期補習班及4間兒童課後照顧中心，明天放暑假，為保護學童安全，市府教育處長林立生上午率補教品保協會及教育處同仁前往補習班，宣導「勇於制止，勇敢say NO」反霸凌、性騷擾，展現對霸凌、性騷擾、毒品等事件零容忍，維護學生學習安全。

嘉市補教品保協會理事長林文達表示，霸凌及性騷擾各界重視，為保護孩子讓家長放心，與教育處發起「勇於制止，勇敢say NO」宣導活動，將防治通報專線製成海報，在補習班及課後中心明顯處張貼，期許補教業者負起監督責任，防範未然，嚴加把關，讓家長安心。

林立生說，市長黃敏惠重視教育，為確保學童在補習班、課照中心學習環境安全，除每月聯合消防局、工務處排訂稽查，公共安全、消防安全、班務等，呼籲家長選擇合法立案補習班，留意補習環境，補習班資訊可至短期補習班資訊系統 (http://bsb.edu.tw)查詢。