勇敢say NO反霸凌性騷 嘉義市府與補教品保協會守護學生安全
嘉義市共288間短期補習班及4間兒童課後照顧中心，明天放暑假，為保護學童安全，市府教育處長林立生上午率補教品保協會及教育處同仁前往補習班，宣導「勇於制止，勇敢say NO」反霸凌、性騷擾，展現對霸凌、性騷擾、毒品等事件零容忍，維護學生學習安全。
嘉市補教品保協會理事長林文達表示，霸凌及性騷擾各界重視，為保護孩子讓家長放心，與教育處發起「勇於制止，勇敢say NO」宣導活動，將防治通報專線製成海報，在補習班及課後中心明顯處張貼，期許補教業者負起監督責任，防範未然，嚴加把關，讓家長安心。
林立生說，市長黃敏惠重視教育，為確保學童在補習班、課照中心學習環境安全，除每月聯合消防局、工務處排訂稽查，公共安全、消防安全、班務等，呼籲家長選擇合法立案補習班，留意補習環境，補習班資訊可至短期補習班資訊系統 (http://bsb.edu.tw)查詢。
林立生表示，依據兒童少年福利與權益保障法，相關人員違反通報規定無正當理由最高處6萬元罰鍰；違反補習及進修教育法規定最高可處25萬元罰鍰，未改善按次處罰，並可視情況令短期補習班停招或廢止立案。相關人員知悉霸凌及性騷擾，應在24小時內通報市府教育處（電話通知及補習班公務Line平台）、社會處 (線上系統-關懷e起來)及學生所屬學校，「讓我們共同守護學童暑假及課後安全！」
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