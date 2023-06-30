台南芒果5噸銷日本6校 營養午餐品嘗美味

台灣芒果正值盛產期，行政院農業委員會農糧署今天宣布，外銷5公噸台南芒果至日本笠間市立友部中學校等6所學校，供應2200名學生作為1天營養午餐的水果，預定下週空運。

農糧署今天在台南市南化區農產集貨場召開記者會宣布，將外銷5公噸台南市南化區芒果至日本笠間市立友部中學校、友部第二中學校、岩間中學校、笠間中學校等6所學校。但因這些芒果下週才要空運，現場未封櫃。

農糧署人員表示，台灣芒果去年外銷總量2174公噸，今年截至昨天，外銷量已達2589公噸，預定突破3000公噸，出口表現樂觀。單以日本外銷量計算，台灣芒果去年銷日522公噸，今年截至昨天已達479公噸，預定7月中旬突破550公噸。

農糧署發布新聞稿指出，目前正值台灣芒果盛產期，主產區屏東及台南具自然地理優勢，最適合芒果生長，農友又有精湛栽培技術，落實疏果及提早套袋，芒果果皮色澤鮮豔，皮薄肉質纖細，香氣濃郁，甜酸適中，在嚴格把關下外銷日本。

農糧署表示，近年因應氣候變遷及國際經貿趨勢，農委會輔導農民建置智能化芒果溫室設施栽培示範場域，以智慧農業生產管理，發展芒果設施栽培數位生產系統，且導入病蟲害監測與預警系統，確保芒果品質及產量穩定。