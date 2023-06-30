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2035消除結核 嘉縣推出新住民免費篩檢送3百元禮券

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣衛生局今在新港鄉衛生所辦新住民結核篩檢，近百人響應，抽血檢驗即獲300元禮券。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣衛生局今在新港鄉衛生所辦新住民結核篩檢，近百人響應，抽血檢驗即獲300元禮券。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣衛生局為達成2035消除結核目標，今天在新港鄉衛生所新住民結核篩檢，近百名新住民響應挽袖抽血；縣長翁章梁呼籲，新住民只要過去未曾接受過結核病或潛伏感染治療，就可免費參加篩檢，完成抽血檢驗，能立即獲得300元超商禮券。

嘉縣衛生局今年特向疾管署爭取1000人次的經費，邀新住民朋友保護自己也保護周遭的家人，未曾接受結核病或潛伏感染治療者，可免費篩檢並獲300元超商禮券；潛伏結核感染者，則有多種免費處方供治療，完成治療者可再獲得3000元超商禮券。

越南新住民馬麗珍日前完成潛伏結核治療，今天特別分享，她表示，來台生活已25年，育有兩子，記得兒時自己爺爺患有結核病，因此在衛生所人員告知有免費抽血篩檢體內有無結核菌感染時，她便立刻去檢查。

馬麗珍坦言，檢查是陽性時很害怕，很擔心發病會傳染給家人，在衛生所護理師細心解釋不會傳染，可預防性治療及家人的鼓勵下，接受了28天的治療，雖吃藥期身體有些疲倦、嗜睡，但療程結束後就沒恢復正常。

馬麗珍今天在現場也用越南語來呼籲新住民朋友，提醒大家盡快至衛生所接受檢查，結核菌感染者也不用害怕，不會傳染，但需要接受預防性治療，才不會發病染給周遭的朋友。

衛生局長趙紋華表示，台灣一年四季都有結核病病例，每年仍有6000多人確診結核病，她指出，結核病是透過空氣與飛沫傳染，感染後不會立即發病，潛伏結核感染沒有症狀，也不具傳染性。

衛生局指出，一般人受到結核菌感染後，終其一生約有5至10%發病機會，尤其免疫力低下時，就可能發病成為結核病，造成傳播，有相關疑問請撥打衛生局防疫專線05-3620607，或洽當地衛生所。

嘉縣衛生局推新住民結核篩檢，抽血檢驗即獲3百元禮券；潛伏結核感染者，完成治療者可再獲3千元。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣衛生局推新住民結核篩檢，抽血檢驗即獲3百元禮券；潛伏結核感染者，完成治療者可再獲3千元。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣衛生局今在新港鄉衛生所辦新住民結核篩檢，近百人響應，抽血檢驗即獲300元禮券。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣衛生局今在新港鄉衛生所辦新住民結核篩檢，近百人響應，抽血檢驗即獲300元禮券。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣衛生局今在新港鄉衛生所辦新住民結核篩檢，越南新住民馬麗珍完成潛伏結核治療，今用越語分享經驗。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣衛生局今在新港鄉衛生所辦新住民結核篩檢，越南新住民馬麗珍完成潛伏結核治療，今用越語分享經驗。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣衛生局今在新港鄉衛生所辦新住民結核篩檢，近百人響應，抽血檢驗即獲300元禮券。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣衛生局今在新港鄉衛生所辦新住民結核篩檢，近百人響應，抽血檢驗即獲300元禮券。圖／嘉義縣政府提供

衛生所 結核病 新住民

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