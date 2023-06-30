放暑假啦！故宮南院2023夏日親子藝術月暨水舞展登場

放暑假啦！故宮南院「2023夏日親子藝術月」暨園區水舞藝術展演明天登場，展覽7月1日至8月27日以「時空探險家」為主題，今天故宮博物院長蕭宗煌及縣長翁章梁出席開幕；蕭宗煌表示，親子藝術月邁入第5年，去年疫情影響仍達8萬人次參與，高達99%的親子滿意度，成功建立品牌。

蕭宗煌表示，今年水舞藝術展突破以往，搭配館內展出台灣意象展，邀請電影「賽德克．巴萊」配樂大師何國杰創作專屬音樂，優雅燈光融合新世紀與民族風格節奏，明天起每周二至日下午4點到晚間9點，每15分鐘1場在南院至善湖演出，高6米的哈奴曼水上氣球裝置也將現身。

翁章梁表示，暑假期間至少規畫一次帶孩子來參與故宮南院親子藝術院，遊覽水舞、投影、展覽、表演增進親子感情，展覽7月1日至8月27日，有全息投影「哈奴曼」揭故宮文物之秘，戶外水舞藝術更突破傳統點線組合，以多層次雲紋展現立體極光效果。

今天祥和國小3年級師生也到場體驗實境解謎，學童直呼，南院離學校很近，一下子就能到，看到天馬戲創作劇團開幕的兒童劇演出，及魔術雜技表演，很幸福感謝老師帶大家來參與體驗，會認真聽講解。

故宮南院指出，今年除實境解謎、數位互動裝置、親子藝術工作坊及父親節主題活動外，7月15日夜間邀請天馬戲創作劇團帶來「蟲蟲探險家」戶外兒童劇，另與嘉義民族管弦樂團合作「嘉義國樂節」系列演出。