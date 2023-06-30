快訊

出院不代表病況轉好？瑪丹娜被爆還是狂吐、無力起床

112分科測驗衝刺／歷史時事題留意Me too浪潮、英王查爾斯三世登基

又是「被自殺」? 俄羅斯28歲美女銀行副行長離奇墜樓亡

台南新化鈶偉公司捐贈消防特搜大隊高山搜救ㄤ救援裝備

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新化鈶偉公司捐贈消防特搜大隊高山救援裝備。記者周宗禎／翻攝
台南新化鈶偉公司捐贈消防特搜大隊高山救援裝備。記者周宗禎／翻攝

台南新化鈶偉公司今天捐贈台南消防局特搜大隊攜行袋、高山救援使用裝備，協助提升山區特種搜救量能。市長黃偉哲表示，此次捐贈除了加強特搜救災能量外，也解決消防同仁裝備攜帶的問題，感謝鈶偉公司善行義舉。

消防局表示，劉豐正本身是消防局義消顧問，主要從事五金建築螺絲貿易，因了解特搜大隊消防人員出勤需求特性，且救災任務相當辛苦，具有高度危險性，而政府資源有限，主動提出充實特搜大隊出勤救災所需裝備，捐贈裝備攜行袋及登山裝備一批，「引領善良企業風氣標竿」。

消防局長李明峯指出，國際人道救援是目前消防局發展重點之一，所需裝備器材眾多，除消防局本身編列預算，民間的捐贈會使裝備器材更加完善，特別感謝鈶偉公司的慷慨解囊，本次添購裝備約40萬元經費，將提升特搜大隊同仁在執行災任務時的安全及便利性。

台南新化鈶偉公司捐贈消防特搜大隊高山救援裝備。記者周宗禎／翻攝
台南新化鈶偉公司捐贈消防特搜大隊高山救援裝備。記者周宗禎／翻攝
台南新化鈶偉公司捐贈消防特搜大隊高山救援裝備。記者周宗禎／翻攝
台南新化鈶偉公司捐贈消防特搜大隊高山救援裝備。記者周宗禎／翻攝

台南 黃偉哲 建築

延伸閱讀

全國首次捐救災車輛贈烏克蘭 發起人不求名利募得75輛車

與閻羅王搶命 台南義消林俊良當選全國救護志工菁英

整合在地救災資源 台南消防與奇美實業續簽合作備忘錄

力挺打火兄弟 台南市中壇善心會總會捐贈逾百萬器材

相關新聞

嘉市新榮戲院熄燈近4年建商買地建住宅大樓 老戲院將拆除走入歷史

嘉義最後一間二輪片戲院新榮戲院，2019年9月30日關門熄燈，戲院基地用途引人關切，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團買...

放暑假啦！故宮南院2023夏日親子藝術月暨水舞展登場

放暑假啦！故宮南院「2023夏日親子藝術月」暨園區水舞藝術展演明天登場，展覽7月1日至8月27日以「時空探險家」為主題，...

南市公務員花不到500元自製「天溝棒」推廣成滅蚊神器

台南本土登革熱疫情延燒，加上不時有陣雨，造成防治難度高，不少屋頂溝槽常因巡檢投藥不易而成漏網之魚，北區區公所發明自製的「...

家長安心！南市11件幼兒尿液巴比妥及苯二氮平類均未檢出

台南市為維護幼兒安全，讓家長安心，自6月19日起提供對幼兒園幼兒服藥安全有疑慮的家長，自願性就近攜帶幼兒至本市37區衛生...

張麗善小內閣異動 大將陳志揚轉換跑道領軍雲林縣農會

雲林縣長張麗善小內閣異動，行政處長、機要秘書陳志揚卸任，獲聘雲林縣農會總幹事；原縣農會總幹事簡明欽卸任，獲縣長張麗善聘任...

封閉中斷2年 南鐵地下化開元陸橋拆除最新交通管制公告

因應台南市鐵路地下化工程進度，開元陸橋將於7月5日由交通部鐵道局封閉拆除，將中斷開元路銜接北門路交通為期至少2年，交通局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦