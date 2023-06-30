台南新化鈶偉公司捐贈消防特搜大隊高山搜救ㄤ救援裝備

台南新化鈶偉公司今天捐贈台南消防局特搜大隊攜行袋、高山救援使用裝備，協助提升山區特種搜救量能。市長黃偉哲表示，此次捐贈除了加強特搜救災能量外，也解決消防同仁裝備攜帶的問題，感謝鈶偉公司善行義舉。

消防局表示，劉豐正本身是消防局義消顧問，主要從事五金建築螺絲貿易，因了解特搜大隊消防人員出勤需求特性，且救災任務相當辛苦，具有高度危險性，而政府資源有限，主動提出充實特搜大隊出勤救災所需裝備，捐贈裝備攜行袋及登山裝備一批，「引領善良企業風氣標竿」。