南科三期動土招商預計2026完工 一半土地已被相中

台南科學園區三期擴建工程今午舉行動土，基地面積近85公頃，中央投入74.39億元分階段開發，未來將引進半導體、精準健康、智慧機械及其他新興科技，預計2026年完工，可望提供4900個就業機會，創造高達392億元年產值。半導體業下游及衛星廠也可就近設點，包括帆宣系統科技、漢民科技、家登精密等廠商都表達進駐意願，反應熱絡，據悉有一半土地已被「預定」，後續廠商建廠將與園區公共工程施工同步進行。

南科一、二期土地面積合計約1043公頃，經過27年發展，使用率高達99％已趨飽和，加上台積電5奈米、3奈米廠相繼投產，群聚效應明顯，為吸引更多半導體上游材料、設備及零組件與下游封測等供應鏈廠商進駐，行政院在2020年4月核定「南部科學園區台南園區擴建計畫」，去年10月環評通過，今年5月通過都市計畫變更。

副總統賴清德南下出席動土儀式，致詞時大秀政績，他回憶當年擔任台南市長、行政院長時，與相關單位合力，先後協助解決台積電先進製程擴廠所需的水、電問題，讓台積電能落腳台南，也讓南科成為半導體產業聚落，南科三期的推動，讓半導體產業上、中、下游的串連更趨完整。

國科會主委黃政忠表示，南科三期將在半導體及相關產業的架構下，持續推動智慧機械及精準健康兩大產業，引導園區廠商升級智慧製造技術，在ICT資通及BIO生醫的技術基礎下，發展精準預防、診對及智慧照護等產業，跟上數位轉型的潮流。