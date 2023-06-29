照服員重摔重度腦麻兒…長照機構疑勸父母「不能有情緒」 院方回應了

台南市議員林燕祝日前接獲9歲身心障礙男童家長投訴，遭台南奇美醫院附屬長照居服機構的居家照服員施虐，社會局訪視無下文。市長黃偉哲回應涉案照服員已停職移送法辦，政風處也將介入調查。不過今天網紅田安琪指責「長照機構竟勸說父母不能有評論有情緒，否則這樣事情就無法處理，還會破局」，號召網友要求奇美所屬機構主事者出面說明並道歉。

林燕祝指出，依男童家長陳情所述，男童因基因病變導致腦性麻痺及患有癲癇，9歲仍無法行走，全面發展遲緩且無口語能力，生活也無法自理。今年3月起在孩子身上發現多處瘀青與傷口，經調閱家中監視器，發現照服員動作粗暴甚至將孩子重摔，孩子痛到哭出來。

林燕祝表示，家長在5月29日向督導提出申訴，社會局長照中心人員5月31日家訪看完影片，也認為照服員行為失當，但不僅沒有通報，也未協助就醫驗傷；直到家長6月5日再次向長照中心申訴，並在當日自行帶孩子至醫院驗傷，社會局家防中心隔日才派社工訪視，並帶走相關畫面，市府應說明清楚。

今晚奇美醫療財團法人發出聲明表示，對附設台南市私立奇美綜合長照機構05月29日接獲案童父親反映情事，居家督導員立即於當日16：30到案家了解，並停止許姓居家照服員服務該案童，05月30日上午通報市政府社會局長期照顧管理中心，社會局長期照顧管理中心專員與本機構居服督導員、個管師及案父三方於05月31日16：30至案家訪視及了解行為不當情形，同時考量案童的特殊照顧需求，本機構積極協助轉銜，06月19日轉至另一家居服單位照顧」。

院方聲明指出，「本機構針對許姓居家照服員不適當照顧行為感到震驚和心痛，我們作為該機構的管理者深感歉意，第一時間接獲資訊後，本機構立即懲處，在此也感謝台南市政府社會局的協助，同時尊重行政裁罰」。